GEO-Tag der Natur startet großes Aktionswochenende zu nachhaltigem Konsum und Artenschutz mit Veranstaltungs-Highlights in Berlin

Hamburg / Berlin (ots) - Auftaktveranstaltung mitPodiumsdiskussion am 14. Juni in Berlin mit Staatssekretärin RitaSchwarzelühr-Sutter und Bestseller-Autor Peter Wohlleben /Aktionswochenende am 15./16. Juni im Ökodorf Brodowin bei BerlinAm 15. und 16. Juni findet der GEO-Tag der Natur mit hundertenAktionen in ganz Deutschland statt. Forscher und Naturinteressierteschwärmen aus, um die Tier- und Pflanzenarten in verschiedenenÖkosystemen zu dokumentieren. Damit wollen sie auf die Artenvielfaltvor unserer Haustür aufmerksam machen und die Menschen für derenSchutz und Erhalt sensibilisieren.Bei der Hauptveranstaltung des GEO-Tag der Natur auf dem Hof desÖkodorfs Brodowin in Berlin-Brandenburg erwarten die TeilnehmerInnenspannende Exkursionen, Vorträge und Aktionen rund um nachhaltigenKonsum und Artenschutz in der Landwirtschaft. Unter dem Leitmotiv"Essen, was schützt" gehen ArtenexpertInnen und Naturinteressiertezentralen Fragen auf den Grund: Wie lassen sich Landwirtschaft,Lebensmittelkonsum und Artenschutz in Einklang bringen, und wiekönnen Verbraucher durch ihre Kaufentscheidungen zum Artenschutzbeitragen? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet auch diePodiumsdiskussion zum Auftakt des diesjährigen GEO-Tag der Natur am14. Juni in Berlin, bei der GEO-Chefredakteur Christoph Kucklick u.a.mit Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und Bestseller-AutorPeter Wohlleben spricht.Die Programm-Highlights am Hauptveranstaltungsort Berlin1. Podiumsdiskussion "Essen, was schützt" mit renommierten GästenBei der Auftaktveranstaltung des diesjährigen GEO-Tag der Naturdiskutiert GEO-Chefredakteur Christoph Kucklick u.a. mit RitaSchwarzelühr-Sutter (Bundesumweltministerium), Peter Wohlleben(Förster und Bestseller-Autor) und Dr. Hannes Petrischak (HeinzSielmann-Stiftung) über die Aspekte nachhaltigen Konsums und dieMöglichkeiten einer Landwirtschaft, die zum Artenschutz beiträgt.Bertelsmann-RepräsentanzUnter den Linden 1, Berlin14.06. / 18:00 UhrAnmeldung (bis 06. Juni) unter: unterdenlinden1@bertelsmann.de2. Experten-Exkursion und Artendokumentation im Ökodorf BrodowinDas Ökodorf Brodowin verbindet auf einzigartige WeiseLandwirtschaft mit Landschaftsschutz. Hier wird bereits "Essen, dasschützt" erzeugt und verkauft. Bei Exkursionen in das angrenzendeBiosphärenreservat Schorfheide-Chorin können Besucher gemeinsam mitExpertInnen Arten bestimmen und Einblick in die Abläufe des Ökodorfserhalten.Ökodorf BrodowinBrodowiner Dorfstraße 89, ChorinGanztägig ab 10:00 Uhr3. Workshop Naturfotografie mit GEO-FotografBeim Fotografie-Workshop mit dem GEO-Fotografen Karsten Nitschlernen Besucher die Grundlagen der Naturfotografie kennen und begebensich mit der Kamera auf Spurensuche im Biosphärenreservat.Ökodorf BrodowinBrodowiner Dorfstraße 89, Chorin15.06. und 16.06./ 12:00 und 15:00 UhrVeranstaltungs-Tipps der Heinz Sielmann-Stiftung im BerlinerUmland1. Nachtwanderung zum ZiegenmelkerBei der geführten Nachwanderung können Besucher die seltenenachtaktive Vogelart "Ziegenmelker" aus nächster Nähe beobachten undSpannendes über Zugvögel in der Region erfahren.Sielmanns NaturlandschaftDöberitzer Heide, Dallgow-Döberitz14.06. / 21:00 Uhr2. Führung zu lebenden Fossilien - Urzeitkrebse entdeckenDie Vielfalt der Natur können TeilnehmerInnen bei einer Führungdurch die Döberitzer Heide erleben. Dort werden die besondersseltenen Schild- und Feenkrebse genauer untersucht und ihr Lebensraumvon Experten vorgestellt.Sielmanns NaturlandschaftDöberitzer Heide, Dallgow-Döberitz16.06. / 15:00 UhrFür den Besuch im Ökodorf Brodwin ist keine Anmeldungerforderlich. Die Veranstaltungen der Heinz Sielmann Stiftung sind absofort für die Anmeldung unter sielmann- stiftung.de/veranstaltungverfügbar. Weitere Informationen zum GEO-Tag der Natur e.V. sindunter geo-tagdernatur.de zu finden. Naturinteressierte können dortaußerdem eigene Projekte anmelden und sich über das weitere,deutschlandweite Angebot informieren.Die diesjährigen Partner des GEO Tags der Natur e.V. sind: HeinzSielmann-Stiftung, Ökodorf Brodowin, Bertelsmann SE & Co. KGaA