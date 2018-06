GEO-Tag der Natur 2018: Erfolgreiches Aktionswochenende für den Schutz der Artenvielfalt geht zu Ende (FOTO)

Hamburg (ots) -Am 16. und 17. Juni 2018 fand der GEO-Tag der Natur mit hundertenAktionen in ganz Deutschland statt. Forscher und Naturinteressierteschwärmten aus, um Tier- und Pflanzenarten in Wäldern, Feldern und anFlussufern zu entdecken. Mit der größten Artenschutz-BürgerbewegungEuropas wollten sie auf die Artenvielfalt vor unserer Haustüraufmerksam machen.Am Hauptveranstaltungsort Hamburg fanden über 220 Aktionen,öffentliche Führungen und Vorträge statt. WeitereSchwerpunktveranstaltungen an den Standorten Thüringen und Norderneyrundeten das umfangreiche Veranstaltungsprogramm mit über 500Aktionen deutschlandweit ab.Zahlreiche Forscher, Naturbegeisterte und Vereine hatten zuvoreigene Veranstaltungen zur Arteninventur in der Natur angemeldet. Amgesamten Veranstaltungsprogramm während des Wochenendes und an denTagen zuvor, nahmen deutschlandweit rund 11.000 Erwachsene und Kinderteil. Sie entdeckten die Artenvielfalt im Hamburger Hafen bei Nacht,untersuchten mit der Höhlenforscher-Gruppe Dresden e.V. die Tierweltunter Tage und beobachteten die Bienenvölker im Bienenhaus GutHerbigshagen der Heinz Sielmann Stiftung. Sogar in Tiflis (Georgien)bot die Society for Nature Conservation eine Exkursion in die Berg-und Weidelandschaft an.Im Naturschutzgebiet Alperstedter Ried (Thüringen) bestimmten rund50 Experten über 1000 verschiedene Arten. Als Erstnachweis fürThüringen (Deutschland) und zweiter Nachweis weltweit wurde diemonophage Minierfliege (Phytomyca angelicacivora) entdeckt. DieErgebnisse der gesamten Arteninventur des GEO-Tag der Natur werden inden kommenden Wochen zusammengetragen.Michael Beier, geschäftsführender Vorstand der Heinz SielmannStiftung betont: "Als Hauptförderer des GEO-Tag der Natur freue ichmich sehr, dass so viele naturinteressierte Menschen als CitizenScientists Daten über unsere Natur gesammelt haben. Diesesehrenamtlich zusammengetragene Wissen ist enorm wichtig, um auf denVerlust der Arten reagieren zu können. Wir kennen, auch dankbürgerschaftlichem Engagements, die Ursachen des Insektensterbens,nun ist die Politik in der Verantwortung konkrete Gegenmaßnahmen zuergreifen."In Hamburg fand der GEO-Tag der Natur im Rahmen des Langen Tagsder StadtNatur der Loki Schmidt Stiftung und mit Unterstützung desCentrums für Naturkunde (CeNak) der Universität Hamburg statt.Alle Partner im Überblick: Hauptförderer des GEO-Tags der Naturist die Heinz Sielmann Stiftung. Die diesjährigen Partner des GEOTags der Natur e.V. sind: Hamburg: Langer Tag der StadtNatur der LokiSchmidt Stiftung, Centrum für Naturkunde (CeNak) der UniversitätHamburg, Metropolregion Hamburg Norderney: NationalparkverwaltungNiedersächsisches Wattenmeer Thüringen: Stiftung NaturschutzThüringenPressekontakt:PR/Kommunikation GEOMarina HoffmannGruner + Jahr GmbH & Co. KGTelefon: 040 37 03 38 79E-Mail: hoffmann.marina@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuell