GEO SAISON verleiht die Goldene Palme, den deutschen Reisepreis (FOTO)

Hamburg (ots) -GEO SAISON hat die Goldene Palme für die besten Innovationen derReisebranche verliehen. Der Preis richtet sich erstmals nicht nur anReiseveranstalter, sondern an die gesamte Tourismusindustrie.Ausgezeichnet wurden innovative Produkte und Services in denKategorien Destinationen, Hotel, Reiseveranstalter, Luftfahrt undVerantwortung im Tourismus. Die ITB Berlin, Partner der GoldenenPalme 2017, vergab erstmalig den "Newcomer-Preis by ITB".Lars Nielsen, Chefredakteur von GEO SAISON: "Die Reiseweltverändert sich - und mit ihr unser Reisepreis. Es gibt zahlreicheIdeen, die das Reisen individueller, bequemer und nachhaltiger machen- daher zeichnen wir ab sofort Konzepte aus der gesamten Branche aus.In drei Kategorien haben wir sogar drei Goldene Palmen verliehen, sohochwertig waren die Einreichungen."Die Preisträger der Goldenen Palme 2017 im Überblick:Reiseveranstalter1. Platz: Ameropa-Reisen GmbH; Produkt: Kombi-Programm "Bahn-Wandern"2. Platz: Gebeco GmbH & Co. KG; Produkt: Reisen auf "LegendärenHandelswegen"2. Platz: Thomas Cook GmbH; Produkt: 24-Stunden-Versprechen fürKundenzufriedenheitDestinationen1. Platz: Schutzstation Wattenmeer e. V.; Produkt: App"Beach-Explorer"2. Platz: Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein; Produkt:Schlafstrandkorb3. Platz: Schweiz Tourismus; Produkt: Schneesport-Initiative fürSchulklassenVerantwortung im Tourismus1. Platz: travel-to-nature GmbH; Produkt: La Tigra Rainforest Lodge2. Platz: Studiosus Reisen; Produkt: "Forum der Bereisten",Initiative für Menschenrechte3. Platz: Creativhotel Luise, Green Pearls Unique Places GmbH;Produkt: Klimapositiv-HotelHotel1. Platz: DreamCheaper.com; Produkt: Preisoptimierungstool fürHotelbuchungenLuftfahrt1. Platz: Icelandair; Produkt: "Buddy-Programm" - Mitarbeiter derAirline als ReiseführerIn seiner aktuellen Ausgabe (4/2017) stellt GEO SAISON alleausgezeichneten Innovationen vor. Weitere Informationen auch unterwww.geo.de/goldenepalme2017.Die Jury der Goldenen Palme 2017(1) Gabriele Handel-Jung, Leiterin Marketing Deutsche Bahn AG, (2)Peter-Mario Kubsch, Geschäftsführer Studiosus Reisen München, (3)Wybcke Meier, Geschäftsführerin TUI Cruises, (4) Volker Greiner,Vizepräsident Nord- und Zentraleuropa Emirates, (5) Angela Haug, AreaDirector Marketing Central Europe Hilton Hotels Worldwide, (6) JensHuwald, Geschäftsführer Kommunikation Bayern Tourismus MarketingGmbH, (7) Prof. Dr. Harald Pechlaner, Zentrum für Entrepreneurship ander Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstatt, (8) Thomas C.Wilde, Managing Director w&p Wilde & Partner Public Relations GmbH,(9) Lars Nielsen, Chefredakteur GEO SAISON und GEO SPECIAL, (10)Adrian Pickshaus, Chefredakteur Lufthansamagazin.Die RegelnGewertet werden Kreativität und Innovation, Einsatz neuertechnischer Möglichkeiten, Ideen und Projekte, die Zielgruppenerschließen, kreative Nutzung von Internet, Social Media, Mobile.Jedes Jurymitglied vergibt pro Bewerbung null bis zehn Punkte - fürOriginalität und Kreativität eines Konzepts,Preis-Leistungs-Verhältnis, Reiseverlauf, Durchführbarkeit undSicherheit. Bei Einreichungen aus dem eigenen Haus muss sich derJuror enthalten, dafür wird der Durchschnitt der übrigen Stimmeneinmal dazu addiert.Pressekontakt:Christine HallerPR/Kommunikation GEO-GruppeTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 7288E-Mail haller.christine@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO Saison, übermittelt durch news aktuell