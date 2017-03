GEO SAISON und Bayern Tourismus bringen neues Urlaubsmagazin in den Handel (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit WEISS/BLAU bringen GEO SAISON und Bayern Tourismus gemeinsameinen neuen Reisetitel auf den Markt. WEISS/BLAU widmet sich mitReportagen, vielen Bildern und Service-Tipps dem Urlaubsland Bayern.Das neue Magazin wird von GEO SAISON in Partnerschaft mit derBayern Tourismus Marketing GmbH umgesetzt. Die redaktionelleVerantwortung liegt allein bei der Redaktion von GEO SAISON. DieAnzeigen-Vermarktung übernimmt G+J e|MS, den Vertrieb der DPVDeutscher Pressevertrieb. Die Partner bringen ihre jeweiligeExpertise in die Neueinführung ein und verbinden die Reise-Kompetenzder GEO SAISON-Redaktion mit dem regionalen Know-how der BayernTourismus Marketing GmbH.Die Titelgeschichte der Erstausgabe widmet sich der RegionOberbayern. Eine Reportage führt mit einem Ranger durch denBayerischen Wald. Und die Redaktion porträtiert die niederbayerischeMusikerin Maria Reiser, die Jodelpop auf süddeutsche Bühnen bringt.Außerdem stellt das Heft 13 Seen vor und wartet mit 178 Tipps für denSommer in Bayern auf.WEISS/BLAU mit dem Titelthema "Oberbayern - zwischen Strandbad undGipfelglück" erscheint heute, umfasst 116 Seiten und ist zum Preisvon 5 Euro im Handel erhältlich. Für das zweite Halbjahr 2017 isteine weitere Ausgabe geplant.Pressekontakt:Gruner + Jahr GmbH & Co. KGChristine HallerPR/Kommunikation GEO20444 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 37 03 - 72 88E-Mail: haller.christine@guj.deInternet: www.geo.deBAYERN TOURISMUS Marketing GmbHStephanie ScheuermannManager Public RelationsArabellastr. 17, 81925 MünchenTel.: +49 (0) 89 212 397 - 43E-Mail: scheuermann@bayern.infoInternet: www.bayern.byOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO Saison, übermittelt durch news aktuell