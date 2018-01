GEO SAISON Hotel-Ranking 2018: die 100 schönsten Hotels in Europa (FOTO)

Hamburg (ots) -GEO SAISON kürt zum zwölften Mal die 100 schönsten Hotels inEuropa. Von bezahlbaren Unterkünften in Rom, Paris oder Berlin biszum Strandresort am Mittelmeer - 29 internationale Experten wähltenihre Favoriten in zehn Kategorien. Das Ranking erscheint heute in deraktuellen Ausgabe von GEO SAISON.Das Auswahlkriterium, nach dem sich die Jurymitglieder richteten:Welches Haus würden Sie Freunden empfehlen? Das Ergebnis: 100Unterkünfte in 17 europäischen Ländern. Jede Kategorie hat einenSieger sowie neun zweite Sieger ohne Rangfolge.Diese Hotels belegen den ersten Platz in ihrer Kategorie:- Kategorie "Am Meer": Les Roches Rouges, Côte d'Azur/Frankreich- Kategorie "Berge": Chandolin Boutique Hotel, Chandolin/Schweiz- Kategorie "Design": Provocateur, Berlin/Deutschland- Kategorie "Land": La Granja, Ibiza/Spanien- Kategorie "Luxus": Hôtel Ritz, Paris/Frankreich- Kategorie "Wellness": Forsthofgut, Leogang/Deutschland- Kategorie "City": Sir Nikolai, Hamburg/Deutschland- Kategorie "Außer Konkurrenz": Icehotel 365, Jukkasjärvi/Norwegen- Kategorie "Food": Söl'ring Hof, Sylt/Deutschland- Kategorie "Unter 100 Euro": Ruby Lilly, München/Deutschland94 Hotels sind in diesem Jahr neu im Ranking. 20 der gelistetenHäuser bieten Doppelzimmer für weniger als 100 Euro pro Nacht. EineEuropa-Karte im Heft verzeichnet die Lage der 100 Hotels auf einenBlick.Zur Jury zählen Experten aus der Tourismus-, der Medien- und derDesign-Branche, darunter Barbara Liepert, Leiterin des Reiseressortsder "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", Alexandra vonRehlingen, PR-Managerin, Sibylle Zehle, Reisejournalistin undAutorin, Sascha Aumüller, Reiseredakteur des Magazins "Rondo" derTageszeitung "Der Standard", und Matali Crasset, Industrie- undHoteldesignerin.Das Ranking "Die 100 schönsten Hotels in Europa" mit allenAdressen und Informationen erscheint heute in GEO SAISON (Nr.2/2018). Das Magazin ist für 6,50 Euro im Handel erhältlich.Pressekontakt:Christine HallerPR/Kommunikation GEO20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 72 88E-Mail haller.christine@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO Saison, übermittelt durch news aktuell