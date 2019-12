GEO EPOCHE startet das Digitalangebot GEO EPOCHE plus (FOTO)

Hamburg (ots) - GEO EPOCHE Jubiläums-Ausgabe mit 20 Zeitreisen um die Welt aus20 JahrhundertenZu seinem 20. Jubiläum startet das Geschichtsmagazin GEO EPOCHE ein neuesDigitalangebot: GEO EPOCHE plus bietet eine Sammlung aller je in dem Magazinerschienenen Artikel - zum Nachlesen, recherchieren und entdecken, erhältlichauf einer Online-Plattform oder per App für Smartphones und Tablets. "GEO EPOCHEplus ist eine einzigartige Biografie der Menschheit", so Chefredakteur MichaelSchaper: "2000 Texte zu nahezu allen Aspekten der Weltgeschichte, von derEntstehung der menschlichen Zivilisation bis zur Gegenwart. Eine so umfangreichedigitale Bibliothek der Geschichte hat es in der deutschsprachigen Publizistiknoch nicht gegeben." Dazu gibt es die neue Podcast-Reihe "Verbrechen derVergangenheit" sowie die Lieblingsgeschichten der Redaktion zum Hören,eingelesen von professionellen Sprechern, mit Hintergründen undExperten-Interviews.GEO EPOCHE-Abonnenten haben 60 Tage kostenlosen Zugang zu GEO EPOCHE plus,danach zahlen sie zwei Euro pro Monat. Alle anderen Leser können 30 Tage langkostenlos in der neuen digitalen Bibliothek stöbern, danach für 4,99 Euro imMonat. Zu erreichen ist GEO EPOCHE plus unter www.geo-epoche.de/plus.Das Geschichtsmagazin GEO EPOCHE feiert seinen runden Geburtstag zudem mit einerganz besonderen Ausgabe. Chefredakteur Michael Schaper: "In den vergangenen 20Jahren hat die Redaktion 99 Hefte von GEO EPOCHE über zahlreiche Themen derGeschichte produziert. Doch die Jubiläumsausgabe ist einzigartig: Siepräsentiert 20 Zeitreisen um die Welt aus 20 Jahrhunderten, und das in einem niedagewesenen Umfang von mehr als 200 Seiten."Mit einem Stopp pro Jahrhundert geht es rund um den Globus. Wer mitkommt, kannErstaunliches erfahren. Etwa über die effizienteste Funktionselite der Antikeund den Alltag in einer Germanensiedlung, eine frühe Republik norddeutscherBauern und das vielleicht verhängnisvollste Jahr der Historie, über einechinesische Jahrtausend-Erfindung und eine Naturkatastrophe, an der ein Weltbildzerbrach.Die Jubiläumsausgabe von GEO EPOCHE ist ab sofort zum Preis von 12,00 Euro imHandel oder online unter https://shop.geo.de/geschichte/geo-epoche/ erhältlich.Pressekontakt:Isabelle HaeslerPR/Kommunikation GEO EpocheGruner + Jahr GmbHTelefon 040 37 03 37 06E-Mail haesler.isabelle@guj.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108005/4464918OTS: Gruner+Jahr, GEO EPOCHEOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO EPOCHE, übermittelt durch news aktuell