GEO: Aktienanalyse vom 18.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir GEO unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die GEO-Aktie notierte am 17.07.2018 mit 26,64 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für GEO entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: GEO schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,21 % und somit 3,17 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,04 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,11 und liegt mit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 110,09. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält GEO auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt GEO damit 11,84 Prozent unter dem Durchschnitt (9,81 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 9,81 Prozent. GEO liegt aktuell 11,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".