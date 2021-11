GEO Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Per 16.11.2021, 02:46 Uhr wird für die Aktie GEO Group Inc (The) der Kurs von 9.56 USD angezeigt.

Die Aussichten für GEO Group Inc (The) haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei GEO Group Inc (The) aktuell 12,89. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +8,46 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "". GEO Group Inc (The) bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die GEO Group Inc (The)-Aktie hat einen Wert von 37,57. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,05). Auch hier ist GEO Group Inc (The) weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,05), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für GEO Group Inc (The).

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen GEO Group Inc (The). Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.