GEOLINO LIVE 2020: Das große Open Air wird auf 2021 verschoben

Hamburg (ots) -- Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder werden erstattet - GEOLINO LIVE 2021: Sonntag, 29. August in der Parkbühne Wuhlheide - GEOLINO LIVE @ Home: Das Online-Mitmach-Konzert am 1. Mai 2020Die Entscheidung der Bundesregierung sowie des Berliner Senats, dass angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie bis einschließlich 31. August 2020 keine Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen zugelassen sind, betrifft auch GEOLINO LIVE. Das große Familienkonzert, das am 30. August in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin stattfinden sollte, muss in diesem Jahr ausfallen; die Open Air-Veranstaltung wird in den Sommer 2021 verschoben.Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für GEOLINO LIVE 2021. Alternativ wird der Kaufpreis bereits erworbener Tickets erstattet. Die Käufer finden alle notwendigen Informationen zum Vorgehen auf http://www.geolino.de/live .GEOLINO LIVE 2021: Den 29. August jetzt im Kalender eintragenDer Termin für das Familien-Open Air im kommenden Jahr steht bereits fest: Am Sonntag, den 29. August 2021 wird in der Parkbühne Wuhlheide unter freiem Himmel das große Konzert für die ganze Familie nachgeholt. Weitere Details zum Programm und dem Line-Up werden zu gegebener Zeit von den Veranstaltern GEOLINO und RTL Radio bekanntgegeben."GEOLINO LIVE @ Home" am 1. Mai 2020Um die Vorfreude auf das kommende Jahr zu steigern und als kleiner Trost dafür, dass in diesem Jahr nicht in der Parkbühne Wuhlheide gefeiert werden kann, hat das GEOLINO LIVE-Team etwas Besonderes auf die Beine gestellt: GEOLINO LIVE @ Home - Dein Online-Mitmach-Konzert für Zuhause. Am Freitag, den 1. Mai 2020 um 17:00 Uhr lädt GEOLINO Familien dazu ein, sich mit HerrH und 3Berlin aus der Langeweile zu tanzen und den Konzertspaß nach Hause zu holen. Die Teilnahme erfolgt über den Link http://www.geolino.de/homekonzert und ist kostenlos. GEOLINO LIVE @ Home wird wie GEOLINO LIVE präsentiert und unterstützt von der Deutschen Bahn."Es ist natürlich schade, dass wir nach dem großen Erfolg von GEOLINO LIVE 2019 dieses Jahr nicht wieder mit rund 14.000 begeisterten Kindern und Eltern feiern können. Aber Gesundheit und Eindämmung der Corona-Pandemie stehen jetzt an erster Stelle", so Bernd Hellermann, Editorial Director und Publisher GEOLINO, Gruner + Jahr. "Stattdessen kommen wir in diesem Jahr mit unserem neuen Streaming-Format "GEOLINO LIVE @ Home" dann einfach mit Musik in die Wohn- und Kinderzimmer. Um uns dann anschließend mit voller Energie und Motivation auf GEOLINO LIVE 2021 zu konzentrieren", so Bernd Hellermann weiter.