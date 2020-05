DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL LIF-MILLEN.ETF DLA GENY LU2023678449 BAW/UFN LIF-DIG.EC.ETF DLA EBUY LU2023678878 BAW/UFN LIF-DIS.TEC.ETF DLA DRUP LU2023678282 BAW/UFN LIF-SM.CIT.ETF DLA IQCY LU2023679256 BAW/UFN LIF-FUT.MOB.ETF DLA ELCR LU2023679090 BAW/UFN