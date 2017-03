GENIVI Alliance vom Google-Programm Summer of Code ausgewählt

San Ramon, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die GENIVI Alliance,eine offene und auf Zusammenarbeit aufbauende Vereinigung vonEntwicklern von Autoherstellern und deren Zulieferern zur Förderungeiner breiten Akzeptanz von Open-Source-Software für Infotainment inFahrzeugen (In-vehicle Infotainment; IVI), hat bekannt gegeben, dassseine GENIVI Development Platform (GDP) ausgewählt wurde, um an demProgramm Google Summer of Code (GSoC) teilzunehmen.Beim GSoC handelt es sich um ein weltweites Programm, das sich derAufgabe verschrieben hat, mehr studentische Programmierer zurEntwicklung von Open-Source-Software zu bringen. Studierende arbeitenin ihren Schulferien zusammen mit einer Open-Source-Organisation aneinem dreimonatigen Programmierprojekt und die GDP wurde hierfür alseine von 201 Anwendungen, die aus 400 Bewerbungen ausgewählt wurden,angenommen. Die GDP ist eine Open-Source-Entwicklerplattform derAutomobilindustrie, auf der Prototypen und innovative Lösungen zu IVIund vernetzten Fahrzeugen rasch entwickelt und einer offenenEntwicklergemeinschaft vorgestellt werden können."Das GSoC-Programm bietet eine wunderbare Gelegenheit, Studierendean Open-Source-Software im Zusammenhang mit Autos heranzuführen",sagte Steve Crumb, Leitender Direktor der GENIVI Alliance. "Esbraucht schon einen langen Atem, um eine neue Generation vonSoftwareentwicklern auszubilden, aber es bietet auch eine tolleGelegenheit, die Talente von den Universitäten für die Erstellung vonnützlichen Softwareprodukten für Autos gewinnen zu können."Der GSoC wird ab dem 20. März Bewerbungen von Studierendenannehmen. Der letzte möglich Termin für die Einreichung einerBewerbung wird der 3. April sein. Nach der Aufnahme in das Programmwird den Studierenden jeweils ein Mentor vom GENIVI-Abgabeteam zurSeite gestellt. Das Programmieren wird während der Sommermonatestattfinden und die Ergebnisse sollen dann am 6. Septembervorgestellt werden. Weitere Informationen zu dem Programm finden Sieauf der GSoC-Website (https://summerofcode.withgoogle.com/) undinteressierte Studenten können im GENIVI-Wiki(https://www.genivi.org/genivi-member-community) mehr erfahren unddort auch Projektideen einreichen.Über die GENIVI AllianceDie GENIVI Alliance (http://www.genivi.org/) ist eingemeinnütziger Branchenverband, der sich dem Aufbau einer offenenPlattform für Infotainment in Fahrzeugen (In-vehicle Infotainment;IVI) und einer Vernetzungsplattform für die Verkehrsbrancheverschrieben hat. Der Verband bietet seinen Mitgliedern den Zugang zueinem globalen Netzwerk aus mehr als 140 Unternehmen, bei demInteressengruppen und Top-Entwickler aus dem Bereich Vernetzte Autosin einer partnerschaftlichen Arbeitsumgebung zusammenkommen, die fürdie Entwicklung einer freien Open-Source-Middleware förderlich ist.GENIVI hat seinen Sitz im kalifornischen San Ramon.Pressekontakt - GENIVI Alliance:Craig MinerGENIVI Alliance+1-248-840-8368cminer@quell.comLogo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160720/391617LOGOOriginal-Content von: GENIVI Alliance, übermittelt durch news aktuell