GENIVI Alliance und Open Connectivity Foundation kooperieren für offene Standards in der Fahrzeug-Konnektivität

Die beiden Organisationen streben eine standardisierteHerangehensweise für vernetzte Autos an, damit sie weltweit mit neuenintelligenten Technologien für das Zuhause und Nachbarschafteninteragieren könnenSan Ramon, Kalifornien, und Beaverton, Oregon (ots/PRNewswire) -Die GENIVI Alliance, eine gemeinnützige Allianz mit Fokus auf derEntwicklung von Open-Source-Software und Standards für das vernetzteFahrzeug, und die Open Connectivity Foundation (OCF), eine führendeNormenorganisation für Standards im Internet der Dinge (Internet ofThings/IoT), gaben heute eine Kooperationsvereinbarung bekannt. ImRahmen dieser Vereinbarung werden die beiden Organisationen offeneStandards für die Fahrzeug-Konnektivität und denFahrzeug-Datenaustausch gemeinsam entwickeln, u. a. ein einheitlichesModell für sichere Informationserkennung und -austausch zwischenintelligenter Haustechnik, vernetzten Fahrzeugen und anderenIoT-Geräten. Das gemeinsame Unterfangen wird auch dieHerausforderungen in Bezug auf komplett durchgängige Sicherheitumfassen und als Basis für eine wachsende Zahl von V2X-Lösungen(Vehicle-to-everything) dienen und somit neue Möglichkeiten über eineVielzahl von vertikalen Märkten eröffnen.GENIVI und OCF werden ebenfalls eng mit der W3C Automotive WorkingGroup zusammenarbeiten, die eine offene Web-PlattformAPI-Spezifikation entwickelt, um Fahrzeugdaten fürWeb-Anwendungsentwickler zugänglich zu machen.Auf der CES 2017 stellten die beiden Organisationen ein Smart HomeGateway vor, das für die Konnektivität von Fahrzeug-zu-Smart-Home diefolgenden Technologien einsetzt: GENIVI Remote Vehicle Interaction(RVI), Vehicle Signal Specification (VSS) und loTivity von OCF. DiePräsentation fand großen Anklang und zeigte visionäre Konzepte, wievernetzte Fahrzeuge mit IoT und intelligenter Haustechnikinteragieren können."OCF glaubt an Technologie-Partnerschaften, die unsere Visionfördern werden, eine sichere Interoperabilität für Verbraucher undUnternehmen bereitzustellen - über vielfältige vertikale Märktehinweg", sagte Joonho Park, geschäftsführender Direktor von OCF. "Wirfreuen uns über die heutige Ankündigung, die unsere Dynamik weiterverstärkt, um Spezifikationen und Open-Source-Komponentenbereitzustellen, die dem gesamten IoT-Umfeld zugutekommen werden. Wirhaben mit GENIVI über das Jahr äußerst produktiv zusammengearbeitetund das Ergebnis sind Open-Source-Beiträge für entscheidendeIoT-Projekte und technologische Demonstrationen auf der CES 2017, diebei den Besuchern sehr gut angekommen sind."Über die GENIVI AllianceDie GENIVI Alliance (http://www.genivi.org/) ist einegemeinnützige Allianz, die sich auf die Entwicklung von offenemfahrzeugintegriertem Infotainment (In-Vehicle Infotainment, IVI) undeine Konnektivitätsplattform für die Transportindustrie konzentriert.Die Allianz bietet ihren Mitgliedern eine weltweiteNetzwerk-Community von über 140 Unternehmen, die Interessenvertretervon vernetzten Fahrzeugen mit erstklassigen Entwicklern in einerpartnerschaftlichen Umgebung zusammenbringt, was zu kostenfreierOpen-Source-Middleware führt. GENIVI hat seinen Hauptsitz in SanRamon, Kalifornien.Über die Open Connectivity FoundationMilliarden verbundener Systeme (Geräte, Telefone, Computer undSensoren) sollten in der Lage sein, unabhängig vom Hersteller,Betriebssystem, Chipsatz oder physischen Transport miteinander zukommunizieren. Die Open Connectivity Foundation (OCF) arbeitet aneiner Spezifikation und finanziert ein Open-Source-Projekt, um diesmöglich zu machen. Die OCF erschließt die riesige Chance desIoT-Markts, beschleunigt Innovationen in der Branche und unterstütztEntwickler und Unternehmen beim Aufbau von Lösungen für eine einzige,offene Spezifikation. Die OCF trägt dazu bei, eine sichereInteroperabilität für Verbraucher, Unternehmen und die Industriebereitzustellen. Die AllSeen Alliance ist nun unter der OpenConnectivity Foundation tätig. Weitere Informationen finden Sie unterwww.openconnectivity.org.Medienkontakt - GENIVI Alliance:Craig Miner+1.248.840.8368cminer@quell.comMedienkontakt - Open Connectivity Foundation:Danielle Tarp+1.415.856-5182OCFPR@blancandotus.comLogo -http://mma.prnewswire.com/media/391617/GENIVI_Alliance_Logo.jpgOriginal-Content von: GENIVI Alliance, übermittelt durch news aktuell