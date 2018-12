GENIVI Alliance schließt erfolgreiches Jahr ab, will sich 2019 breiter aufstellen

Verstärkter Trend in Richtung zentralisierteCockpit-Computerplattformen für mehrere BetriebssystemeSan Ramon, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die GENIVI Alliance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2330350-1&h=609583559&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D4116746839%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fgenivi.org%2F%26a%3DGENIVI%2BAlliance&a=GENIVI+Alliance), die Linux und Open-Source-Software fürFahrzeug-Infotainment-Systeme eingeführt hat, hat durch ihre VehicleDomain Interaction Strategy erfolgreich mehrere Assets geliefert undentwickelt sich zu einer Allianz, die mehrere Betriebssysteme im Autozu einem vollintegrierten Fahrzeug-Cockpit zusammenführt.Der Trend beim Fahrzeugbau geht dahin, dass mehrere Cockpitsystemeim Fahrzeug (IVI, Kombi-Instrument, vernetzte Geräte) zu einereinzelnen Chiplösung kombiniert werden, oft mit mehrerenBetriebssystemen. Daher erforschen Autobauer verstärkt das Konzepteiner zentralen Computerplattform, was in der Branche auch alsCockpit-Computing bezeichnet wird.GENIVI schlug diesen Weg bereits Ende 2017 ein, als es im Rahmenseiner Vehicle Domain Interaction Strategy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2330350-1&h=656338365&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D2201429704%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.genivi.org%2Fsoftware-domain-interaction-strategy%26a%3Dvehicle%2Bdomain%2Binteraction%2Bstrategy&a=Vehicle+Domain+Interaction+Strategy) Projekte gestartet hat. Daraus sind unter anderem technischeInfos und Whitepaper zu Themen wie API Remoting, Digital Cockpit HMIDistribution and Interactive Cockpit HMI hervorgegangen (siehehttps://www.genivi.org/resource-documents). Diese Projekte mündetenin der RAMSES (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2330350-1&h=2162726687&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D2451197538%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.github.com%2Fgenivi%2Framses%26a%3DRAMSES&a=RAMSES) Software, einOpen-Source-Software-Framework für die geteilte Anzeige auf mehrerenBord-Displays. Diese Technologie wird bei einem Mitgliedertreffen aufder CES 2019 vorgeführt. Bei einer zweiten Demo wird dieInteroperabilität zwischen einer GENIVI IVI Plattform und einerAdaptive AUTOSAR (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2330350-1&h=1690460756&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D182777876%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.autosar.org%2F%26a%3DAUTOSAR&a=AUTOSAR) Plattform gezeigt, einschließlichPrototypen-Tooling für vereinfachte Interaktion zwischen denjeweiligen Plattform-API."Mich hat beeindruckt, wie sich die GENIVI-Mitglieder um diesenTrend der Interaktion verschiedener Automobilsoftware-Domainseingebracht haben. Daraus sind bereits einige Lösungenhervorgegangen", sagte Steve Crumb, geschäftsführender Direktor derGENIVI Alliance. "Das Interesse am RAMSES-Code, an realenLösungsvorführungen, informativen Gipfeltreffen und verschiedenentechnischen Infos wächst, um neue Ansätze und Lösungen für dieZukunft des integrierten Cockpits zu entwickeln."Zusammen mit dem Trend zur Integration mehrerer Betriebssystemewie Android in einen einzelnen Cockpit-Computer hat derEntwicklungserfolg bei der Domain-Interaktion dazu geführt, dassGENIVI mit mehreren Automobilherstellern (sowohl Mitglieder als auchNichtmitglieder) über eine Ausdehnung des Programms in 2019verhandelt. "GENIVI hat Linux erfolgreich als praktikablesFahrzeug-Betriebssystem etabliert. Uns ist aber auch bewusst, dassglobale Autobauer für unterschiedliche Produktionslinien undgeografische Regionen andere Lösungen gewählt haben", so Crumbweiter. "Die Nachfrage des Automobilsektors nach Multi-OS-Lösungenmit voller Interoperabilität wird wachsen. GENIVI ist die Community,wo diese Themen auf den Tisch kommen und zu harmonisiertenAnforderungen für Zulieferer und Betriebssystemanbieter wie Googlezusammengeführt werden."Für Januar 2019 plant GENIVI neue Projekte als Ergänzung derbestehenden, Linux-orientierten Aktivitäten mit Kollaboration beianderen Fahrzeug-Computerplattform. "Wir wollen nicht die gute Arbeitduplizieren, die bereits in anderen aktiven Communitys stattfindet",erklärte Crumb. "Vielmehr geht es uns darum, ein Umfeldbereitzustellen, wo Autobauer offen über Lücken bei bestehendenBetriebssystemlösungen diskutieren und gemeinsame Schnittstellen undAnsätze vorschlagen können, mit denen zukünftige Produkte undDienstleistungen für Fahrzeugsysteme schneller und kostengünstigerentwickelt werden können."Auf der CES 2019 wird GENIVI ebenfalls seine mehrjährigeKollaboration mit SAE International fortsetzen. In LVCC North Hall(Raum N262) wird dazu am 9. Januar ein ganztätiger CES-Programmblockunter der Überschrift "Connect2Car" (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2330350-1&h=2011953962&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D3258508473%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.ces.tech%2Fconference%2FConnect2Car.aspx%26a%3D&a=%E2%80%9EConnect2Car%22) stattfinden. GENIVI wird zwei Podiumsdiskussionen zum Thema"Connecting the Autonomous World" (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2330350-1&h=2102510644&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D514116757%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.ces.tech%2Fconference%2FConnect2Car%2FConnecting-the-Autonomous-World.aspx%26a%3D&a=%E2%80%9EConnecting+the+Autonomous+World%22)veranstalten, die vom Software- und Mobilitätsfachmann Matt Jonesmoderiert werden. Darauf folgt "The Future of In-VehicleInfotainment" (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2330350-1&h=81152130&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D1004882734%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.ces.tech%2Fconference%2FConnect2Car%2FThe-Future-of-InVehicle-Infotainment.aspx%26a%3D&a=%E2%80%9EThe+Future+of+In-Vehicle+Infotainment%22), moderiert von JohnEllis, Autor, Futurist und Gründer von Ellis and Associates.Weitere Informationen zu den Projekten der GENIVI Vehicle DomainInteraction Strategy finden Sie auf dem GENIVI Wiki (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2330350-1&h=802746758&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2330350-1%26h%3D750636700%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fat.projects.genivi.org%2Fwiki%2Fdisplay%2FDIRO%2FVehicle%2BDomain%2BInteraction%2BStrategy%23VehicleDomainInteractionStrategy-Projects%26a%3DGENIVI%2Bwiki&a=GENIVI+Wiki). GENIVI lädt alle ein,sich anzuschließen oder seinen Fortschritt zu verfolgen.Informationen zur GENIVI AllianceDie GENIVI Alliance ist eine gemeinnützige Allianz, die sich aufdie Bereitstellung von Open-Source-Software, integrierteInfotainmentsysteme im Auto (IVI) und Software für vernetzteFahrzeuge spezialisiert. Der Verband bietet seinen Mitgliedern einglobales Entwicklungs-Netzwerk von über 140 Unternehmen und führtInteressenvertreter aus dem Bereich Automobilsoftware mitTop-Entwicklern in einer partnerschaftlichen Umgebung zusammen, wasin einer kostenlosen Open-Source-Middleware für Fahrzeuge resultiert.Der Firmensitz von GENIVI befindet sich in San Ramon (Kalifornien).Pressekontakt GENIVI Alliance:Craig MinerGENIVI Alliance+1.248.840.8368cminer@quell.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/391617/GENIVI_Alliance_Logo.jpgOriginal-Content von: GENIVI Alliance, übermittelt durch news aktuell