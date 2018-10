Der GENIVI Alliance Tech Summit stellt wichtige Software-Anforderungen und Lösungen für den Automobilbereich in den Vordergrund

Training für Open-Source-Code ist einer der vielenEvent-HöhepunkteSan Ramon, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die GENIVI Alliance(http://genivi.org/), eine offene Gemeinschaft vonAutomobilherstellern und Zulieferern, die die Nutzung vonOpen-Source-Software für vernetzte Fahrzeuge unterstützt, schlosseinen erfolgreichen Technik-Gipfel in Bangalore, Indien ab, an demmehr als 180 Teilnehmer aus dem Automobilbereich teilnahmen, wie etwaToyota, Mercedes-Benz, Volvo, GM sowie zahlreicheAutomobil-Software-Lieferanten. Die Veranstaltung wurde von derHyundai Motor Group und HARMAN gesponsert.Ein erster Höhepunkt des Gipfels war eine von BMW-Expertenangebotene praxisorientierte Schulung mit der Open-Source-SoftwareRAMSES. RAMSES stellt ein Rahmenwerk zur Definition, Speicherung undVerteilung von Grafiken auf beliebig vielen Displays innerhalb einesFahrzeugs zur Verfügung, was zu einer einheitlicherenBenutzererfahrung führt.Während des zweitägigen Programms präsentierten die technischenLeiter von GENIVI und die Repräsentanten der Mitglieder verschiedeneLösungen zur Bewältigung von Herausforderungen, mit denenAutohersteller konfrontiert sind, wobei flexiblere Möglichkeitenzugunsten einer einheitlicheren Fahrzeug-Erfahrung vorgestelltwurden, für die Informationen aus den Bereichen Sicherheit undInfotainment sowie aus vernetzten Smart-Device-Domains kombiniertwerden sollen."In der Vergangenheit mussten die Fahrer separate Displays imFahrzeug beachten, je nachdem, ob die Informationensicherheitskritisch waren, wie dies beispielsweise bei derFahrerassistenz der Fall ist, oder sich auf Navigation oderUnterhaltung bezogen", sagte Steve Crumb, Executive Director beiGENIVI. "Autohersteller wollen den Fahrern ein einheitlichesNutzererlebnis bieten und effiziente Methoden für denInformationsaustausch zwischen den einzelnen Software-Domains, alsoSicherheit, Infotainment und Smart Devices, zur Verfügung stellen."Das GENIVI-Projekt zur gemeinsamen Grafiknutzung kategorisiertdiverse Methoden zur Ermöglichung dieser einheitlichenBenutzererfahrung, hat bereits technische Kurzbeschreibungen(http://genivi.org/resource-documents) für zwei dieser Methodenherausgegeben und produziert ein umfassenderes Whitepaper, das diesesJahr freigegeben wird und die Branche über die für die verschiedenenKategorien vorhandenen verschiedenen Lösungen informieren wird.Den Teilnehmern des Gipfels wurden auch Veranstaltungen angeboten,im Rahmen derer die Nutzung von auf Rechenzentrumsserverneingesetzten Virtualisierungslösungen im Automobilkontext diskutiertwurde. Ein Teil der Bereitstellung einer einheitlicherenBenutzererfahrung erfordert das nahtlose Zusammenspiel vonSicherheits-, Infotainment- und Smart-Device-Betriebsumgebungen, dieoft unterschiedliche Betriebssysteme wie Linux, Android undEchtzeitbetriebssysteme einsetzen. Anbieter von Hypervisor-Lösungenpräsentierten Techniken und Konzepte zur Sicherstellung einernahtloseren Interaktion zwischen den verschiedenenBetriebsumgebungen. Die Veranstaltungspräsentationen sind auf derWiki-Seite von GENIVI unterhttps://at.projects.genivi.org/wiki/x/xImxAQ veröffentlicht.Anschließend an den erfolgreichen Gipfel setzt sich die Dynamikder Arbeit von GENIVI im Bereich der Domain-Interaktion mit Blick aufden jährlich stattfindenden GENIVI-Showcase- und Networking-Empfangim Rahmen der bevorstehenden Consumer Electronics Show (CES) in LasVegas im Januar 2019 fort. GENIVI geht davon aus, dass praxisbezogeneDemonstrationen der RAMSES-Software und anderer auf dieDomain-Interaktion bezogener Arbeitsergebnisse während der beliebtenShowcase-Präsentation am Abend des 8. Januar 2019 im BellagioBallroom stattfinden werden. Während des letzten CES-Vorzeigeprojektsdurften die Vortragenden über 1.050 Besucher begrüßen.Jeder ist herzlich willkommen, den Fortschritt von GENIVI imBereich der Domain-Interaktion für Fahrzeuge unterhttps://at.projects.genivi.org/wiki/x/rIP0 mitzuverfolgen.Informationen zu GENIVI AllianceDie GENIVI Alliance ist eine gemeinnützige Allianz, die sich aufdie Bereitstellung von Open-Source-Software, integrierteFahrzeug-Infotainmentsysteme (in-vehicle infotainment; IVI) undvernetzte Fahrzeugsoftware spezialisiert. Der Verband bietet seinenMitgliedern ein globales Entwicklungs-Netzwerk von über 140Unternehmen und führt vernetzte Interessenvertreter aus derAutoindustrie mit erstklassigen Entwicklern in einerpartnerschaftlichen Umgebung zusammen, was in einer kostenlosenOpen-Source-Middleware für Fahrzeuge resultiert. Die Zentrale vonGENIVI befindet sich in San Ramon, Kalifornien.Pressekontakt - GENIVI Alliance:Craig MinerGENIVI Alliance+1.248.840.8368cminer@quell.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/391617/GENIVI_Alliance_Logo.jpgOriginal-Content von: GENIVI Alliance, übermittelt durch news aktuell