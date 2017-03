GENF: Nachfrage nach BMW-Dieselautos leicht gesunken

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

GENF (dpa-AFX) - BMW spürt bei der Nachfrage nach Dieselautos "in einzelnen Ländern einen leichten Rückgang".



Aber die Entwicklung sei "noch relativ unauffällig", sagte Vorstandschef Harald Krüger am Dienstag auf dem Autosalon in Genf: "Man kann noch nicht von einem festen Trend sprechen." Viele Kunden führen lange Distanzen, und der niedrige Spritverbrauch sei ein starkes Kaufargument: "Da ist der Diesel unschlagbar", sagte Krüger.

Im vergangenen Jahr hatte BMW in Deutschland 65 Prozent, in Europa sogar 73 Prozent seiner Autos mit Dieselmotor verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Rückgang von jeweils fünf Prozentpunkten./rol/DP/stb