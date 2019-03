GENF: Fiat-Chrysler bei E-Autos skeptisch und für Partner offen

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

GENF (dpa-AFX) - Der Autobauer Fiat-Chrysler (FCA) will Strafzahlungen wegen klimaschädlicher Abgase in Kauf nehmen, wenn das günstiger ist als hohe Investitionen für Elektroautos.



"Wir nehmen den Weg mit den geringsten Kosten", sagte FCA-Chef Mike Manley am Dienstag auf dem Genfer Autosalon. Die Frage sei, ob die Kunden E-Autos kaufen, sagte Manley. Heute sei der Absatz in Europa sehr gering. Aber wenn der Markt sie verlange, werde auch Fiat-Chrysler sie bauen.

In einem Jahr will der Konzern zwei Jeeps als Hybride auf den Markt bringen und Ende 2020 einen elektrifizierten Alfa-Romeo-SUV. Ob ein vollelektrischer Fiat-Kleinwagen, der auf der Messe als Konzeptfahrzeug präsentiert wurde, in Serie geht, ist offen.

Der Fiat-Chrysler-Chef zeigte sich auch offen für Partnerschaften - oder mehr. "Unabhängig haben wir eine starke Zukunft", sagte er. Aber wenn sich eine Zusammenarbeit, Partnerschaft oder ein Zusammenschluss anbiete, sei er offen, das zu prüfen. Entscheidend sei, dass das sein Unternehmen stärker mache. FCA spreche mit vielen anderen Autoherstellern über viele Themen./rol/DP/stk