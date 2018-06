GENESIS-Projekt gewinnt an Dynamik: ICO bis 30. Juni verlängert

Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) -Der Token-Verkauf (ICO) des internationalen ImmobilienfondsGENESIS wurde bis zum 30. Juni 2018 verlängert. Dafür gibt es zweiGründe: Mehrere Großinvestoren haben ihre Absicht bekanntgegeben,sich über den ICO an dem Projekt zu beteiligen und gleichzeitig habendie Experten des Fonds eine wichtige und vielversprechende Immobilieausgewählt, deren Erwerb allen Teilnehmern hohe Dividendenverspricht. Das bedeutet, dass sich jeder Teilnehmer mitGroßinvestoren zusammenschließen und höhere Renditen erzielen kann.Während des ICO ist der Preis der Token minimal. DiejenigenInvestoren, die schon in der Anfangsphase von dem Projekt überzeugtwaren, erhalten durch die Verlängerung des Token-Verkaufs zusätzlicheBoni.Die Beteiligung großer Unternehmensinvestoren wird sich positivauf das Wachstum des Projekts auswirken. Dank ihrer Investitionenkann der Fonds die vielversprechendsten Anlagen erwerben und die inder Roadmap genannten Ziele können damit viel früher erreicht werden.Davon werden alle Investoren profitieren, da ihre Erträge mit demWert des Vermögens wachsen.Das Projekt erreichte seinen Soft Cap schon in den ersten Tagennach dem Start. Bislang wurden bereits 3.689.526,56 Token verkauft.Damit schreitet GENESIS planmäßig voran. Die Experten des Fondsempfehlen nun den Kauf eines großen Gebäudes, über das in Kürze aufder Website Informationen zur Verfügung gestellt werden. Der Preisdes Grundstücks übersteigt den Betrag, der bisher durch Investitionenerzielt wurde. Die Höhe der Einnahmen, die durch dieses Gebäudeerwirtschaftet würden, ist aber natürlich auch größer."Wir haben ein Gewerbegebäude mit einer Fläche von 1000-1200Quadratmetern im Visier. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dieseindeutig vielversprechender. Wir schlagen deshalb unserenVorgesetzten vor, den Kauf in Betracht zu ziehen."?- Katarina Nilson,Immobilienexpertin des GENESIS Fonds"Zwei Faktoren sprechen für uns: Wir haben Großinvestoren. Und esgibt einen großartigen Standort, der zu einem gewinnbringendenVermögenswert werden kann. Ein Geheimnis ist das nicht: Ein wichtigerStandort bringt mehr Umsatz. Wir werden damit früher zur nächstenStufe übergehen können und die Anleger werden entsprechendschnelleres Wachstum in ihren Vermögenswerten verzeichnen können. Wirmüssen diese Chance nutzen. Diese Überlegung hat uns dazu bewogen,den ICO zu verlängern." -Vitaly Shashkov, Managing Partner vonGENESISDer internationale GENESIS-Fonds bietet jedem die Möglichkeit,über eine elektronische Plattform, die auf der Blockchain-Technologiebasiert, in den globalen Immobilienmarkt zu investieren. DieMindestinvestition beträgt 1 GENESIS-Token (entspricht 1 Euro). Jederim Umlauf befindlichen Token wird zu 100 % durch Immobilienabgesichert.Der ICO war ursprünglich für den Zeitraum vom 1. April bis 15. Maigeplant. Durch die Verlängerung des Token-Verkaufs bis zum 30. Juni2018 erhält jeder Teilnehmer die Möglichkeit, sich dem Projekt ineiner Phase anzuschließen, in der Token am wenigsten kosten.Jeder kann an dem Projekt auf unserer Website teilnehmen(http://www.genesisfound.io/) oder unserer Community(https://t.me/genesisfound) beitreten, um in Verbindung zu bleiben.Pressekontakt:Bystrov Aleksandrinfo@genesisfound.io+792815151366Original-Content von: GENESIS, übermittelt durch news aktuell