GEM-Report zeigt, dass die meisten Unternehmer Unternehmen gründen, weil sich Gelegenheiten bieten, nicht aus Notwendigkeit

Kapstadt, Südafrika (ots/PRNewswire) -Die "2017/18 Global Entrepreneurship Monitor"-Berichte (GEM)zeigen, dass Unternehmertum weltweit stabil bleibt undopportunistisches Unternehmertum überwiegt.Robuste 74 Prozent der Unternehmer weltweit gründen Unternehmenbzw. nehmen eine neue Geschäftstätigkeit auf, weil sich Gelegenheitenbieten, nicht aus Notwendigkeit. So lautet das Fazit des globalen Berichts des "Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017/18", der im Februar mit den Sponsoren Babson College, Universidad Del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak und Korea Entrepreneurship Foundation veröffentlicht wurde. "Es besteht häufig die irrige Annahme, dass Notwendigkeit die meisten Unternehmer in Regionen wie Afrika oder Lateinamerika antreibt. Die Wahrheit ist jedoch, dass Gelegenheiten ganz eindeutigder häufigste Treiber in fast jeder Volkswirtschaft sind, in denenwir 2017 Umfragen durchgeführt haben," so Mike Herrington ExecutiveDirector von GEM. "Dieses Ergebnis bleibt unverändert einheitlich -GEM hat in den letztes Jahren ein stabiles Verhaltensmustervorgefunden."54 Volkswirtschaften nahmen an der jährlichen GEM-Umfrage teil,was 68 % der Weltbevölkerung und 86 % des Weltbruttosozialproduktesentspricht. Im 19. Jahr in Folge dient der Bericht wiederum alsgrößte Einzelstudie über Unternehmer weltweit.Folgende Ergebnisse hat der GEM-Bericht für 2017/18 zutagegefördert:Unternehmerische Initiativen im Gründungsstadium (Early-StageEntrepreneurial Activity (TEA)) - wobei Unternehmer aufgrund vonNotwendigkeit sowie Gelegenheit gemessen werden - sind inLateinamerika und der Karibik (LAC) am höchsten, wo fast ein Fünftelder Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter mit unternehmerischenInitiativen im Gründungsstadium beschäftigt waren. Der TEA-Anteil istmit 8 Prozent in Europa am niedrigsten.Während Unternehmertum basierend auf Möglichkeiten, etwas zuverbessern, in allen Wirtschaftssystemen außer Indien vorherrscht,berichten Wirtschaftssysteme mit besserer wirtschaftliche Entwicklungallgemein von eher gelegenheitsbasiertem Unternehmertum und mehrInnovation (gemessen daran, in welchem Maße Unternehmer neue Produkteeinführen, die allen oder einigen Kunden unbekannt sind und die nurvon wenigen oder keinen Mit-Wettbewerbern angeboten werden). Regionalgesehen führt Nordamerika 2017/18 den Motivationsindex mit 5,2Unternehmern, die auf eine Verbesserung aus sind, pro einem aufnotwendigkeitbasierten Unternehmer an. Afrika weist das geringsteVerhältnis mit nur 1,5 auf. Andere regionale Quoten in absteigenderReihenfolge sind: Europa 3,4; Asien/Ozeanien 3,2; LAC 2,2.Nordamerika ist auch die Region mit dem höchsten Verhältnis vonUnternehmern (29,5 %), die hoffen, innerhalb der nächsten fünf Jahresechs oder mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Die Region mit derniedrigsten Bewertung ist Afrika, wo nur 17 Prozent der Unternehmerinnerhalb der nächsten fünf Jahre sechs oder mehr Arbeitsplätze zuschaffen planen.LAC und Nordamerika weisen den höchsten Anteil an Unternehmerinnenauf (17 % bzw. 13 %). Diese beiden Regionen weisen auch den höchstenAnteil an jugendlichen Unternehmern auf (17 % bzw. 14 %). Derniedrigste Anteil an Frauen und jugendlichen Unternehmern findet manin Europa (6 % bzw. 7 %).Ein starkes Druckmittel zur StrategieentwicklungLaut Herrington bleiben Unternehmertum und Innovation diewichtigsten Ansatzpunkte, um Arbeitsplätze zu schaffen und zumWirtschaftswachstum beizutragen. Die GEM-Daten leisten weiterhinweltweit einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung der Politik.GEM verfolgt 12 Unternehmens-Ökosystem-Komponenten, die als diewichtigsten Katalysatoren zum Aufbau eines stimulierenden Umfelds fürUnternehmer und solche mit unternehmerischen Absichten angesehenwerden. Insgesamt gesehen hat Nordamerika das beste unternehmerischeUmfeld und Afrika das ungünstigste.Änderungen im unternehmerischen Umfeld geschehen normalerweiselangsam. Man sieht es jedoch als positives Zeichen, dass unter deneffizienz- und innovationsgetriebenen Volkswirtschaften, die an derGEM-Umfrage 2016 und 2017 teilnahmen, die meisten unternehmerischenBedingungen gleich blieben oder sich nur geringfügig verbesserten.Unter den 25 effizienzgetriebenen Wirtschaftssystemen konnte manzwischen 2016 und 2017 kleine Verbesserungen bei derUnternehmensfinanzierung, bei behördlichen und Ausbildungsbedingungenbeobachten. Sowohl Regierungspolitik und -programme erhielten 2017bessere Bewertungen, ebenso Unternehmerausbildung, sowohl während alsauch nach der Schule.Um ein Exemplar des "2017/8 GEM Global Report" mit Details zueinzelnen Wirtschaftsstatistiken und regionalen Durchschnittenherunterzuladen, bitte hier klicken(http://gemconsortium.org/report/50012).Zusätzliche Informationen, einschließlich der zusammenfassendenInfografiken und Kommentare auf Social Media finden Sie auf:http://rothko.co.za/gem-global-report-2017-18/Über Global Entrepreneurship Monitor (GEM)Der Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (http://www.babson.edu/academics/centers/blank-center/global-research/gem/pages/home.aspx)wurde 1999 als Joint Venture zwischen Babson College und der LondonBusiness School aufgebaut. Angefangen mit 10 teilnehmendenVolkswirtschaften wurde das Projekt bis auf 73 Volkswirtschaften beider Umfrage 2014 erweitert. GEM ist einzigartig, da er anders als andere unternehmerische Datensets, die neuere und kleinere Unternehmen messen, das Verhalten von Einzelpersonen in Bezug auf die Gründung und das Management von Unternehmen studiert. Die GEM-Forscherteams der teilnehmenden Volkswirtschaften sind Mitglieder eines exklusiven Forschungsprojekts, das Zugang zum kollektiven Wissen von einigen der weltweit renommiertesten Forscher und Einrichtungen auf dem Gebiet der Unternehmensforschung bietet.