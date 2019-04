GEM Global Yield Fund verpflichtet sich zu Investition in Höhe von bis zu 50 Millionen EUR bei PT SOMA DAYA UTAMA

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) - PT Soma Daya Utama("Soma"), Besitzer eines 2x31-MW-Kohlekraftwerkes auf der InselKarimun in der Provinz Riau-Inseln, Indonesien hat eineInvestionsvereinbarung in Form eines Vertrags zur Aktienzeichnung inHöhe von bis zu 50 Millionen EUR über 3 Jahre mit GEM Global YieldFund LLC SCS ("GEM") aus der Global Emerging Markets Groupunterzeichnet.Im Rahmen dieser Investitionsvereinbarung hat sich GEMverpflichtet, durch die Ausgabe einer Reihe von ZiehungsgesuchenSoma-Aktienanteile in Höhe von bis zu 50 Millionen EUR zu zeichnen.Als Rechtsberater für GEM wurde Cirio Advokatbyra AB, eineinternational tätige Rechtsanwaltskanzlei in Schweden, ernannt. Durchdiese Vereinbarung kann das Unternehmen über zusätzliches Kapital fürdie Entwicklung und den Betrieb des 2X31MW-Kohlekraftwerks inIndonesien verfügen, das im Besitz von Soma und seinerTochtergesellschaften ist.Informationen zu SomaSoma ist Betreiber eines 2x31-MW-Kraftwerks auf der Insel Karimunin Indonesien. Standortbedingt ist die an Singapur und Malaysiaangrenzende Insel Karimun eine Freihandelszone (FTZ, Free TradeZone). Von 2012-2019 überstieg die industrielle Last der Insel dasAngebot von PT PLN. Da PT PLN über beschränkte Anlagenkapazität vonungefähr 33 MW verfügt (etwa 19 MW aus einem Dieselkraftwerk und 14MW aus einem Kohlekraftwerk), betreiben die lokalen Unternehmenderzeit eigene Dieselgeneratoren, um der Nachfrage nach Elektrizitätgerecht zu werden. Damit entstehen allerdings hohe Kosten für dieStromerzeugung. Soma möchte diese Lücke in der Energieversorgung miteinem für 2021 geschätzten Bedarf von ungefähr 67 MW schließen. Dazuplant Soma, ein stabiles Elektrizitätsangebot zur Hälfte desderzeitigen Preises für High Speed Diesel (HSD) anzubieten (HSDkostet ca. 0,30 US-Dollar/kWh, während Soma die Hälfte des Preisespro kWh anbietet). Das Kraftwerk soll im Jahr 2021 seinen Betriebaufnehmen.Informationen zum GEM-KonzernThe Global Emerging Markets Group, www.gemny.com, ist einalternatives Investment-Unternehmen mit einem Wert von 3,4 MilliardenUS-Dollar, das bereits 385 Transaktionen in 70 Ländern abgeschlossenhat. Das Unternehmen verwaltet eine vielfältige Reihe anInvestitionsvehikeln mit Schwerpunkt auf den aufstrebenden Märktender ganzen Welt. Zu den Fonds von GEM gehören: CITIC/GEM Fund,Kinderhook Industries, GEM Global Yield Fund LLC SCS und GEM India.Pressekontakt:GLOBAL EMERGING MARKETS GROUP (GEM)Aude Planche28 cours Albert 1er 75008 Paris FranceTel : +33.1.53.53.20.10Email: aplanche@gemgroup.chOriginal-Content von: PT Soma Daya Utama, übermittelt durch news aktuell