GEM: Genau das was haben wir angekündigt

Am 25.07.2018 ging die Aktie GEM an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 6,14 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die GEM derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,99 CNH, womit der Kurs der Aktie (6,14 CNH) um -12,16 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,39 CNH. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,91 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

