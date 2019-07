GEG-Entwurf vernachlässigt Bestand

Berlin (ots) - Bestandsimmobilien spielen im aktuellen Entwurf desGebäudeEnergieGesetzes (GEG) nur eine Nebenrolle. Die wenigenNeuerungen helfen eher den Unternehmen als den ambitioniertenKlimaschutzzielen. Darauf verweist der Bauherren-Schutzbund e.V. ineiner aktuellen Stellungnahme zum geplanten Gesetz.Unqualifizierte ModernisierungsempfehlungenDas GEG sieht vor, dass Handwerker einen Energieausweis ausstellendürfen. Dieser soll auch eine "kurz gefasste"Modernisierungsempfehlung beinhalten. Florian Becker, Geschäftsführerdes Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) kritisiert dieses Vorhaben:"Wohin das führt ist klar: Fensterbauer empfehlen neue Fenster undHeizungsbauer eine neue Heizung. Die sinnvollste und effizientesteLösung wird so sicher nicht erreicht." Aktuelle Untersuchungenzeigen, dass Pauschallösungen selten den gewünschten Effekt bringen.Vielmehr muss jede Immobilie individuell betrachtet werden und dieeinzelnen Maßnahmen miteinander und auf das Gesetzesvorhabenabgestimmt sein. "Eine Modernisierungsempfehlung mit dem Ziel Energieeinzusparen kann nur sinnvoll sein, wenn sie unabhängig,produktneutral und qualifiziert ist und das gesamte Gebäude in denBlick nimmt", so Becker.Finanzierungsanreize schaffenUm die Modernisierungsquote zu erhöhen und die Finanzierbarkeit zusichern, müssen langfristige Förderprogramme geschaffen werden. "EineKreditförderung ist für Menschen, die direkt investieren wollen keinAnreiz", sagt Becker. "Hier müssen - ähnlich wie beim Einbruchsschutzoder barrierefreien Bauen - deutschlandweit die direkten Zuschüsseund Steuererleichterungen ausgebaut werden."Pressekontakt:Ihr AnsprechpartnerErik StangePresse- und MedienreferentBauherren-Schutzbund e.V.Brückenstraße 610179 BerlinTel. 030 400339 502Fax 030 400339 512E-Mail: presse@bsb-ev.dewww.bsb-ev.deVereinsregister-Nr. 15 743 NZAmtsgericht CharlottenburgVertretungsberechtigter Vorstand: Andreas May und Wendelin MonzOriginal-Content von: Bauherren-Schutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell