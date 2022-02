GEEK BAR hat sich mit Aston Martin Racing für die Asian Le Mans Series 2022 zusammengetan

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Am 20. Februar 2022 fand einer der prestigeträchtigsten Motorsportwettbewerbe, das 4-Stunden-Rennen der Asian Le Mans Series, in Dubai ein perfektes Ende. Der #95 TF Sport Aston Martin Vantage GT3 beendete das Rennen mit einem beeindruckenden Ergebnis. Als Untermarke von Geekvape ist dies das erste Mal, dass Geek Bar und das Aston Martin Racing Team bei einer Rennveranstaltung zusammengearbeitet haben.Im Rückblick auf das Debüt von Geekvape beim 68. Macau Grand Prix im letzten Jahr wurde ein äußerst kreativer Pop-up-Launch gelobt, und im Folgenden sehen Sie, was Geek Bar zu diesem großen Rennsport-Event in Dubai mitbringt.AMR Le Mans-Edition enthüllt, um das Rennen zu entfachenDieses Mal brachte Geek Bar zwei neue AMR Le Mans-Sportwagen auf die Bühne des mit Spannung erwarteten asiatischen Le Mans-Rennens: den Geek Bar X6000 und den S600. Die Rennwagen von Aston Martin sind bekanntlich reich an Innovationen und Inspirationen, und ihre sportlichen Leistungen und Erfolge tragen wesentlich zur Attraktivität der Marke auf der Rennstrecke bei, vor allem im Hinblick auf den zermürbenden Geschwindigkeits- und Ausdauertest von Le Mans. Interessanterweise passt das Streben nach Spitzenleistungen und Energie perfekt zu Geek Bar.Verlangen nach „Exzellenz" und „Energie"Das Engagement von Geek Bar für Spitzenleistungen spiegelt sich in der Qualität der Produkte wider, die nach Angaben der Beteiligten die strengsten Sicherheits- und Schutzstandards erfüllen: „Von der Beschaffung über die Herstellung bis hin zu Marketing und Vertrieb legen wir Wert auf echte Qualität."Der Rennwagen von Aston Martin zeichnet sich durch ein unverwechselbares Styling, ein verbessertes Fahrwerk und einen leistungsgesteigerten Motor aus. Sein Motor hat ein exquisites Volumen, aber eine außergewöhnliche Energie, was zu einem geschärften Fahrgefühl führt, genau wie bei Geek Bar. Die Produkte stecken voller Energie, so dass die Nutzer den Geschmack voll auskosten können.„Wir freuen uns, mit TF Sports in Asian Le Mans zusammenzuarbeiten, einem Team, das die gleiche Leidenschaft für Exzellenz teilt, nach dem Besten in unseren eigenen Bereichen strebt und das Konzept von Durchbruch und Fortschritt vermittelt", sagte Allen Yang, der CEO von Geek Bar.Es handelt sich um eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen E-Zigaretten und Motorsport, die mit Sicherheit das Image dieser jahrhundertealten Traditionsmarke stärken und gleichzeitig die Welt des Motorsports beleben wird. Geek Bar schreibt die Geschichte der Vaping-Industrie neu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1754351/image.jpgPressekontakt:Ruby Liu,ruby.liu@geekvape.com,+86-17825208050Original-Content von: GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD, übermittelt durch news aktuell