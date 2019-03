GEA: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

Für die Aktie GEA aus dem Segment "Industriemaschinen" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 25.03.2019, 18:55 Uhr, ein Kurs von 22,34 EUR geführt.

Die Aussichten für GEA haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,23 und liegt mit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 35,69. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält GEA auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der GEA wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 14 Hold und 6 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 4 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Das Kursziel für die Aktie der GEA liegt im Mittel wiederum bei 24,74 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 22,5 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 9,96 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der GEA insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für GEA in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für GEA haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. GEA bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.