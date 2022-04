GEA-Aktie: Neuer Vorstandsvorsitzender!

Was Sie wissen müssen Ernennung in den Vorstand Dieter Kempf wird als Nachfolger von Klaus Helmrich Vorsitzender des GEA-Aufsichtsrats Düsseldorf, 22. April 2022 - Der Aufsichtsrat der GEA Group Aktiengesellschaft hat gestern in einer außerordentlichen Sitzung dem Antrag des ehemaligen BDI-Präsidenten Professor Dieter Kempf (69) auf gerichtliche Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrates zugestimmt. Gleichzeitig wurde Professor Dieter Kempf, vorbehaltlich seiner… Hier weiterlesen