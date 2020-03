GEA Aktie: Mitglied im DAX 50 ESG Index!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nun ist er also gestartet: der neue „DAX 50 ESG Index“, der ein Nachhaltigkeitsindex sein soll. Dort sollen ESG Themen berücksichtigt werden. E steht dabei für „Environmental“, S für „Social“ und G für „Governance“, zusammen ESG. Die ESG-Themen, und auch Börsenwert und Börsenumsätze sollen bestimmen, welche Unternehmen in dem Index enthalten sind – so teilte GEA mit Verweis auf die Deutsche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



