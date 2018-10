GDV-Präsident Weiler und Ministerpräsident Söder gratulieren der Bayerischen zum 160-jährigen Jubiläum (FOTO)

München (ots) -Die Versicherungsgruppe die Bayerische feiert ihr 160-jährigesFirmenjubiläum mit einem Galaabend und viel Prominenz in München.Das Unternehmen ist eine der ältesten Versicherungen in Deutschland.Bereits 1858 nimmt die Geschichte der Bayerischen mit der Gründungdes "Pensions- und Leichenvereins für Oberkondukteure und Kondukteureder Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen" ihren Lauf."160 Jahre als Unternehmen erfolgreich am Markt agiert zu haben,das ist eine ganz besondere Leistung, auf die man stolz sein kann",sagt Dr. Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbandes der DeutschenVersicherungswirtschaft (GDV). "Die Bayerische repräsentiert einebesonders schöne Ausprägung in der deutschen Versicherungslandschaft:den Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, gegründet aus denGedanken der Subsidiarität und Solidarität. Und dieser Akt derSelbsthilfe als Gründungsimpuls ist bis heute überzeugend undsympathisch.""Sich als mittelständisches Versicherungsunternehmen so lange Zeitüber alle Wechselfälle der Geschichte hinweg erfolgreich zubehaupten, ist eine Leistung, die Respekt und Anerkennung verdient",so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. "Herzliche Gratulation zudiesem Jubiläum und weiterhin eine erfolgreiche Arbeit!"Die Bayerische hat sich immer gewandelt und ist dabei junggeblieben", sagt Dr. Michael Pickel, Vorstandsvorsitzender der E+SRück. "Die Mitarbeiter und der Vorstand haben viel Gutes geleistet."Unter den zahlreichen Gratulanten waren Dr. Franz Gasselsberger,Generaldirektor der Oberbank, Rolf Habermann, Vorstand desBayerischen Beamtenbundes, Otto Heinz, Präsidium der IHK für Münchenund Oberbayern und Torwartlegende Jens Lehmann."160 Jahre Unternehmensgeschichte im Dienste unserer Kunden -darauf dürfen die Bayerische, alle Mitarbeitenden sowieVertragspartner stolz sein", sagt Dr. Herbert Schneidemann,Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Jüngst hat uns dieRatingagentur Assekurata bescheinigt, dass die Bayerische zu denVersicherern mit den zufriedensten Kunden zählt. Das ist für uns einAnsporn, uns weiter zu verbessern. Wir haben noch viel vor,schließlich sind wir ja erst 160 Jahre jung."1916 wurde mit der Änderung des Unternehmens in die "BayerischeBeamtenversicherungsanstalt" der Weg für einen Versicherungsvereinauf Gegenseitigkeit geebnet. Dieser weitete sein Tätigkeitsgebiet1927 auf ganz Deutschland aus. 1929 folgte mit der Ausdehnung desVersicherungsschutzes auf alle Berufsgruppen ein weitererhistorischer Meilenstein.Mit der Gründung der Sachversicherungstochter Bayerische BeamtenVersicherung AG entstand 1962 eine leistungsstarkeVersicherungsgruppe, die als Bayerische Beamten Versicherungen (BBV)firmierte und seit 2012 unter der Dachmarke "die Bayerische" am Marktauftritt.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell