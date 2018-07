GDS Holdings Ltd: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie GDS Holdings Ltd, die im Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 40,7 USD.Unser Analystenteam hat GDS Holdings Ltd auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 357,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt GDS Holdings Ltd damit 344,78 Prozent über dem Durchschnitt (12,95 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Telecom" beträgt 18,67 Prozent. GDS Holdings Ltd liegt aktuell 339,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

