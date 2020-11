Mit GCX nachhaltig investieren – und den Dax schlagen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Investmentfonds sind in Deutschland trotz (oder wegen) der Corona-Krise gefragt. Die aktuellen Absatzzahlen beeindrucken. Dabei ragt das Wachstum bei nachhaltigen Fonds heraus, es hat im dritten Quartal 2020 weiter an Fahrt gewonnen. Per Ende September lag das verwaltete Vermögen offener Nachhaltigkeitsprodukte laut Verbandsstatistik bei 129 Milliarden Euro. Allein seit Ende Juni entspricht das einem Wachstum von 27 Prozent (konventionelle Fonds: plus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



