GCW Global Customised Wealth kündigt Matthew Luckett als neuen Partner an

London (ots/PRNewswire) -In London ansässige Investmentmanagementgesellschaft für Familienund Institutionen weitert ihre Präsenz in New York ausGCW Global Customised Wealth LLP (http://www.gcwpartners.com/),eine für anspruchsvolle Privatanleger und ausgewählte Institutionenglobal tätige Investmentmanagementgesellschaft, gibt bekannt, dassMatthew Luckett der Firma als Partner beigetreten ist. Luckett wirdvon New York aus als Mitglied des CGW Investment Committee arbeiten,bei Direkt- und Co-Investitionen assistieren und die Reichweite derFirma auf attraktive Möglichkeiten im Private Asset-Bereichausdehnen. GCW bietet umfassende Vermögensverwaltungslösungen fürinternationale Kunden und investiert weltweit.David Bizer, Managing Partner bei GCW Global Customised Wealth,erklärte, "Wir freuen uns sehr, dass Matt mit seiner Erfahrung undErfolgsbilanz das GCW-Team verstärkt, da wir gerade aktivPartnerschaften mit hervorragenden Private Asset-Sponsoren aufbauen.Matts Präsenz in New York erweitert unsere Anlagekapazitätenerheblich und bringt uns ein gutes Stück weiter in unserem Bestreben,zu einem wirklich globalen Unternehmen zu werden".Zusätzlich zu seiner Rolle bei GCW ist Herr Luckett als Mitgründerund General Partner bei Lampros Capital tätig, einer Firma füralternative Investments, die sich auf Sondersituationen mitSchwerpunkt auf technologieunterstützte Privatkredite konzentriert."Ich freue mich darauf, bei GCW zu arbeiten, ein Unternehmen, dasein einzigartiges und überzeugendes Wertversprechen in derInvestmentmanagement-Branche bietet", sagte Luckett. "Das Team vonGCW hat seine Investmentkompetenz und seinen erstklassigen Servicefür die Kunden unter Beweis gestellt, und ich freue mich darauf, neueChancen auszuloten, die unseren Kunden helfen, ihre Anlageziele zuerreichen".Von 2004 bis 2014 war Herr Luckett General Partner bei BalestraCapital, Ltd., eine Global Macro Investmentgesellschaft mit einemverwalteten Vermögen von mehreren Milliarden US-Dollar, wo er für dieBereiche Portfolio-Strategie, makroökonomische Ideengenerierung undPortfolio Risk Supervision verantwortlich zeichnete. Während seinerBeschäftigungsdauer wurde Balestra Capital von HFRI unter den Top 10der leistungsstärksten Makro-Fonds der Welt eingestuft.Vor seiner Zeit bei Balestra Capital war Herr Luckett Principalund Wall Street Journal Equities Research Analyst bei SoundviewTechnology Group und Branchenanalyst für die Technologieindustrie beider Gartner Group, wo er die Felder Software, Datenanalyse undAnwendungsentwicklung abdeckte. Herr Luckett hat direkt in über 40private Unternehmen und Immobilienprojekte investiert.Herr Luckett schloss sein Studium mit Auszeichnung an derGeorgetown University ab, wo er das George F. Baker Stipendiumerhielt und Treuhänder des Stipendiums als Alumnus war. Er istderzeit Mitglied des Kuratoriums für das Georgetown Scholars Program,das Studenten der ersten Generation unterstützt, und war zuvorMitglied im Beratergremium des Georgetown College. Er isterfolgreicher Marathonläufer und All-America Age-Group Triathlet undIronman, der für das Team USA bei den Weltmeisterschaften 2014antrat.Informationen zu GCW Global Customised WealthGCW Global Customised Wealth LLP (http://www.gcwpartners.com/)bietet umfassende Vermögensverwaltungslösungen für anspruchsvollePrivatanleger und ausgewählte Institutionen an. GCW zielt darauf ab,eine risiko- und liquiditätsgewichtete erwartete Rendite fürPortfolios zu maximieren, die auf kundenspezifische Bedürfnisse,Umstände und Ziele zugeschnitten sind, und investiert mit Augenmerkauf das Ergebnis nach Abzug der Steuern. GCW arbeitet mitinternationalen Kunden, investiert weltweit und hat seinen Hauptsitzin London mit Partnern in London, New York und der San Francisco BayArea. GCW Global Customised Wealth LLP ist von der U.K. FinancialConduct Authority zugelassen und reguliert und ist ein bei der U.S.Securities and Exchange Commission registrierter Anlageberater.Pressekontakt:Lisa Cohen, lisa@lisacohen.org, +1-310-395-2544Original-Content von: GCW Global Customised Wealth LLP, übermittelt durch news aktuell