GCP Student Living: Jetzt könnte alles passieren

An der Börse London schloss die GCP Student Living-Aktie am 20.07.2018 mit dem Kurs von 1,484 GBP.Unsere Analysten haben GCP Student Living nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: GCP Student Living hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,98 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,03%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,05 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

