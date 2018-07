GCP Hospitality, Teil von Gaw Capital Partners, dehnt seine Präsenz in Europa über ein Joint Venture mit Omega Capital aus und übernimmt die Hospes Hotel Group in Spanien

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die im Immobiliengeschäft tätigePrivate-Equity-Firma Gaw Capital Partners, gab heute bekannt, dassdas Unternehmen über seinen von GCP Hospitality verwalteten EuropeanHospitality Fund I 50 Prozent der Anteile der Hospes Hotel Group, derin Spanien führenden Marke für Boutique-Hotels, übernommen hat, derenGesamtwert auf 125 Millionen Euro geschätzt wird. Zu diesem Zweckbaute das Unternehmen ein Joint Venture gemeinsam mit dem spanischenInvestmentunternehmen Omega Capital auf.Die Hospes Hotel Group ist in Spanien eine hochangesehene Markemit 10 Hotelanlagen. Anerkennung findet die Gruppe aber nicht nur alshoch gepriesene Marke, sondern auch als Betreiberin von luxuriösenund traditionsreichen Boutique-Hotels.Jedes dieser Hotels wurde mit großem handwerklichen Könnengestaltet und bringt traditionelle Elemente, Design, Lokalkolorit undTechnik zusammen.Die luxuriösen Boutique-Hotels von Hospes befinden sich anverschiedenen erstklassigen Standorten in ganz Spanien, wie etwa inMadrid, Alicante, Granada, Valencia, Mallorca, Cordoba, Sevilla,Caceres und Salamanca. Die Anlagen liegen jeweils in der Nähe einigerder bekanntesten historischen Stätten Spaniens und jede wurde vonangesehenen und bekannten Architekten entworfen, wodurch ihre jeweilseigene und einzigartige Atmosphäre und ihr einmaliger Stil entstandensind. Die Ausstattungen der Hotels, wie Bars und Restaurants,Wellness-Center und Erholungsbereiche, werden mit 5 Sternen bewertet.Goodwin Gaw, Vorsitzender und Managing Principal von Gaw CapitalPartners, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr darüber, dass wirgemeinsam mit Omega Capital ein Joint Venture bilden konnten, um soüber unseren von GCP Hospitality verwalteten European HospitalityFund I 50 Prozent der Anteile der Hospes Hotel Group zu übernehmen.Auf den spanischen Markt zu kommen, und zwar mit der Unterstützungeiner der hervorragendsten Unternehmerinnen Spaniens, ist für GawCapital Partners und seine Hotellerie-Plattform GCP Hospitality einbedeutender Meilenstein, nicht zuletzt, weil wir unsere Präsenz inEuropa ausbauen wollen und die reichlich vorhandenen Möglichkeitenauf einem der beliebtesten Tourismusmärkte der Welt zu nutzen. Wirwerden die Hospes-Marke noch weiter ausbauen, indem wir weitereAnlagen in touristischen Gegenden und strategisch wichtigen Städtenin Spanien und Südeuropa eröffnen."Christophe Vielle, CEO und Mitgründer von GCP Hospitality, sagte:"Wir warten schon gespannt darauf, unser Hotelangebot nach Europaausdehnen zu können. Die Akquisition der Hospes Hotel Group belegteinmal mehr die herausragenden Fähigkeiten von GCP Hospitality,Oberklassehotels und Marken aus der Gastgewerbebranche erfolgreich zustarten und zu betreiben. Da die Tourismusbranche auf dem Kontinentsehr gute Zukunftsperspektiven hat, erkunden wir derzeit aktivMöglichkeiten, wie wir unser Angebot in Europa weiter ausbauenkönnen. Wir werden den guten Ruf der Hospes Hotel Group für einestärkere Präsenz der Marke ebenso nutzen wie unser internationalesNetzwerk."Pressevertreter in China gehen bitte aufhttps://pan.baidu.com/s/1agWVsyGUNxJdmYLWwFaN_A, um diehochauflösenden Fotos von Hospes Hotel herunterzuladen.Internationale Medien gehen bitte auf https://www.dropbox.com/sh/ttpmlgdqcl2nifd/AAC6yEPPyAwjuNbSgPWbf7eMa?dl=0, wo die hochauflösendenFotos von Hospes Hotel zum Download bereitstehen.Informationen zu GCP HospitalityGCP Hospitality betreibt weltweit über 39 Hotelanlagen mitinsgesamt 7.450 Zimmern und es wird in der Hotellerie-Branche für dasbereitgestellte Hotel- und Anlagenmanagement sowie die standardmäßigbesten Dienstleistungen für Geschäftsentwicklungen weithin beneidet.Das Können von GCP Hospitality erstreckt sich über den gesamtenGlobus, wobei das Unternehmen über Regionalniederlassungen inBangkok, Peking, Hongkong, Perth, San Francisco, Singapur und Yangonverfügt. Zu den aktuellen Marken gehören Hotels G, The Strand Hotel &Cruise, Campus Co-Living Hubs, Hospes Hotels (JV in Spanien) undJournal Hotels (JV in den USA). GCP Hospitality ist derHotellerie-Geschäftsbereich von Gaw Capital Partners, einemUnternehmen für die Private-Equity-Vermögensverwaltung, das sichdarauf konzentriert, untergenutzten Immobilien auf dem globalen Markteinen größeren strategischen Wert zu verschaffen.Informationen zu Omega CapitalOmega Capital ist ein Investmentunternehmen, das sich zu 100Prozent im Besitz von Alicia Koplowitz befindet. SeineInvestitionsaktivitäten umfassen ein breites Spektrum an Anlagen aufder ganzen Welt. Das Unternehmen engagiert sich mit langfristigenInvestitionen in öffentliche und private Unternehmen ebenso wie inkommerziell betriebene Immobilien - Hotels, Bürogebäude undEinkaufszentren - in Europa und in den USA.Pressekontakt:Gaw Capital PartnersCamille Lamcamillelam@gawcapital.comTel.: +852-2583-7717Original-Content von: Gaw Capital Partners, übermittelt durch news aktuell