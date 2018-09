GCL produziert hocheffizientes Modul zur Versorgung von 13 Millionen Haushalten

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - GCL System Integration TechnologyCo., LTD. (SZ: 002506) ("GCL-SI"), hat seine hocheffizienten Modulemit einer Leistung von mehr als 370 W im dritten Quartal diesesJahres in die Serienproduktion gebracht. Die Massenproduktion desneuen Cast-Mono-Moduls von GCL-SI wird der Welt den Weg zurNetzparität ebnen.Das GCL Gussmonomoduls Cast-Mono-Modul besitzt die Vorteile sowohlvon polykristallinen als auch von monokristallinen Modulen. DurchIntegration mit anderen fortschrittlichen Technologien wie der MultiBusbar Technologie (MBB: Multi-Busbar Technology) und dem weißen EVAkann das Gussmonomoduls Cast-Mono-Modul von GCL eine erstaunlicheLeistung von mehr als 370 W erreichen, die normalerweise nurmonokristalline Module liefern können. Neben einem hohen Wirkungsgradverfügt es auch über einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten, einebessere Leistungsfähigkeit bei der Stromerzeugung und eine geringerelichtinduzierte Degradation (LID). Das neue Modul ist bereits in dieMassenproduktion gegangen und wird im Jahr 2019 voraussichtlichinsgesamt 3 GW Leistung liefern und fast 13 Millionen Haushalte mitStrom versorgen.Die Zelle des neuen Moduls besitzt im Durchschnitt einenWirkungsgrad von 21,4 % und besteht aus hochwertigen Siliziumwafernund Polysilizium-Materialien von GCL-Poly. Durch den Einsatz vonBlockgusstechnologie zusammen mit Verfahren wie der Optimierung desWärmefeldes und der Zugabe von Impfkristallen zeichnet sich dasEndprodukt durch einen geringen elektrischen Widerstand, hoheReinheit, niedrigen Sauerstoffgehalt, bessere Struktur und deutlichreduzierte Kosten im Vergleich zu Monowafern aus."Das Bestreben nach niedrigeren Kosten und höherer Effizienz warin letzter Zeit ein gemeinsames Anliegen und Hauptziel derPV-Industrie - Unsere Antwort darauf ist die technologischeInnovation. Als Anbieter von Systemintegrationslösungen aus einerHand bietet GCL-SI Dienstleistungen und Produkte für die gesamteProzesskette an. Mit Siliziummaterialien als Grundlage verfolgen wireinen signifikanten, objektiven Ansatz", sagte Luo Xin, der Präsidentvon GCL-SI.GCL verfügt über ein Team von 2500 Experten im Bereich Forschungund Entwicklung zur Förderung von technologischen Innovationen aufder ganzen Welt. Das Unternehmen unterhält Forschungs- undEntwicklungszentren in Japan, Israel, China, den Vereinigten Staatenund vielen anderen Ländern. Bis heute erhielt das Team 589 nationaleund 408 Zulassungspatente.Informationen zu GCL-SIGCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI),ist ein Unternehmen der GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI liefertein integriertes, fortschrittliches Energiesystem aus einer Hand undhat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit führendeSolarenergieunternehmen zu werden.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/750033/SPI_cast_mono_module_2.jpgPressekontakt:Zhang Ning+86-512-6853-2729zhangning_nj@gclsi.comOriginal-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell