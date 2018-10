GCL bringt Solarprojekte in Ländern entlang der neuen Seidenstraße voran

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des InternationalenForums zur Energiewende 2018 (das "Forum") im chinesischen Suzhouhaben Zhu Gongshan, Vorsitzender der GCL Group (die "Group"), und LuoXin, President von GCL System Integration Technology Co., LTD. (SZ:002506) ("GCL-SI"), Weltmarktführer bei Komplettlösungen fürSolarprojekte, aktuelle Informationen zum Wachstum und zur Expansiondes Unternehmens in Unternehmen vorgelegt, die unter ChinasSeidenstraßeninitiative fallen (Belt and Road Initiative, BRI).In der ersten Hälfte dieses Jahres konnte GCL-SI ein rasantesUmsatzwachstum bei seinen Modulen verzeichnen. Im Vergleich zuVorjahr (14 %) waren die Stückzahlen um 45,8 % höher, und derweltweite Marktanteil lag bei nahezu 5 %. Beide sicherten zu, dassGCL Group seine globale Produktionsstrategie stärken und seineVertriebswege ausbauen wird, um seinen Exportanteil zu erhöhen."China ist der weltweit größte Hersteller von Ökostromtechnik wiePhotovoltaik- und Windkraftanlagen", sagte Zhu. "BRI erstreckt sichauf die wichtigsten Öl- und Gasvorkommen der Welt. ChinesischeEnergieunternehmen errichten in gemeinsamer Anstrengung eine breitangelegte Plattform, um ausländische Öl- und Gasvorkommen zustimulieren und die Integration der chinesischen Ökostromindustrieauf globaler Ebene zu ermöglichen, damit die Energiewendebeschleunigt wird. GCL Group ist fest entschlossen, hier einenmaßgeblichen Beitrag zu leisten."Nach Aussage von Luo plant GCL-SI ein umfassendes industriellesÖkosystem aus "'drei Plattformen und einem System' auf Basis des'PV-Plus-Modells'. Beispielsweise wollen wir das mehrdimensionaleGeschäftsmodell voranbringen; denkbar ist die Integration vonPhotovoltaik- und Energiespeichersystemen, Finanzierung derLieferkette sowie Dienstleistungen für Betrieb und Instandhaltung. Soentsteht ein Mehrwert für unsere Kunden.""GCL Group wird die Strategie der 'Internationalisierung desPhotovoltaikgeschäfts' konsequent umsetzen und dabei seine globaleProduktionsstrategie stärken sowie seine Vertriebswege und seinenExportanteil ausbauen. Der wissenschaftliche und technologischeFortschritt wird dazu führen, dass Photovoltaikstrom immereffizienter und kostengünstiger erzeugt werden kann. Der Marktinsgesamt strebt nach Netzparität und eingleisiger Entwicklung vonPolykristallin- und Monokristallin-Technologie", sagte Zhu Gongshan.Informationen zu GCL System Integration Technology Co., Ltd.GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI),gehört zur GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI ist Anbieter eineshochmodernen integrierten Energiesystems aus einer Hand und hat sichdas Ziel gesetzt, zum Weltmarktführer der Solarenergiebrancheaufzusteigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/772627/GCL_SI_Belt_Road_Conference.jpgPressekontakt:Echo ZhangMarketing Manager+86-512-6853-2729+86-186-5168-6372zhangning_nj@gclsi.comOriginal-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell