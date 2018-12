GCL-Vorsitzender mahnt zu weltweiter Kooperation, um sauberen Energien zum Erfolg zu verhelfen

Kattowitz, Polen (ots/PRNewswire) - Nach Worten von Zhu Gongshan,Vorsitzender der GCL Group, ein diversifizierter Energiekonzern ausChina, kommt es auf globale Zusammenarbeit an, um die Entwicklungsauberer Energien voranzutreiben und dem Klimawandelentgegenzuwirken. Zhu sprach am Dienstag auf einer Nebenveranstaltungim Rahmen der 24. Konferenz der Vertragsparteien desRahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen(UNFCCC) im polnischen Kattowitz.Zhu sagte: "In den vergangenen zehn Jahren haben es die GCL Groupund andere globale Ökostromunternehmen geschafft, denEnergieverbrauch und die Herstellungskosten für Polysilizium um 64 %bzw. 90 % zu senken. Dadurch sind die Stromerzeugungskosten mitPhotovoltaik-(PV-)Anlagen pro Kilowattstunde (kWh) bzw. dieStrompreise um 90 % oder noch stärker gefallen, und der Anschluss vonPV-Anlagen an das Stromnetz hat sich beschleunigt."Zhu bezog sich auch auf Chinas Verdienste bei der Entwicklungsauberer Energien und wies darauf hin, dass China seit neunaufeinanderfolgenden Jahren bei Investitionen in saubere Energienweltweit den Spitzenplatz belegt. Das Land ist auch weltweit führendbei der installierten Kapazität von Photovoltaik- undWindstromerzeugung. Damit ist China weltweit der größte Investor inerneuerbare Energien und das größte Land, das neue und regenerativeEnergien nutzt.Zhu wurde bei der Veranstaltung zum Präsidenten des Global GreenEnergy Industry Council (GGEIC) gewählt.Er betonte, dass der GGEIC bei der weltweiten Bewegung für dieEnergiewende und Unterstützung von Nationen bei der Beherrschung desKlimawandels einen maßgeblichen Beitrag leisten wird. Er wird sichfür grüne Konzepte sowie den Wandel und die Anwendung innovativerÖkostromkonzepte stark machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797351/GCL_SI_speech.jpgPressekontakt:Echo ZhangMarketing Manager+86-512-6853-2729zhangning_nj@gclsi.comOriginal-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell