GCL System stellt Cast-Mono-Produkte vor und sieht die Zeit der Netzparität kommen

München (ots/PRNewswire) - Die chinesische Photovoltaik-(PV-)Branche befindet sich derzeit auf dem Weg hin zu einem am Marktorientierten Betrieb, was auf den Einfluss einer neuen Politikzurückzuführen ist, die in dem Land im letzten Jahr eingeleitet wurdeund die laut Eric Luo, dem Vorstandsvorsitzenden von GCL SystemIntegration Technology Co. Ltd. (GCL System, 002506.SZ), die Kartenin der Branche neu mischt.Im letzten Jahr haben die obersten Wirtschaftsplaner Chinas vonder Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reformen (NDRC)Richtlinien für eine strenge Überwachung subventionierter neuerPV-Anlagen zur Stromerzeugung und für eine weitere Reduzierung derdamit verbundenen Subventionen veröffentlicht."Die Vorgaben werden dazu führen, dass PV-Systeme gegenüber derherkömmlichen Stromerzeugung, wie etwa in Kohlekraftwerken, in Chinaschon sehr bald wettbewerbsfähiger sein werden. Außerdem wird 2019weltweit die Zeit der Netzparität anbrechen", sagte Luo weiter.Als internationaler Lieferant von PV-Modulen hat GCL Systembeständig Innovationen im Blick, um die Leistung der Produkte zuverbessern, damit es seinen Kunden die besten Produkte anbieten undeine Beitrag für eine Welt mit Netzparität leisten kann.GCL System hat seine hochmodernen Cast-Mono-Wafer und Solar-Paneleerstmals in München in Deutschland auf der Intersolar Europe 2019vorgestellt. Durch die Kombination aus der Fertigungstechnologie fürmonokristalline Zellen und einer Blockguss-Technologie fürmultikristalline Zellen können die Cast-Mono-Module, lautUnternehmensangaben, eine Effizienz von 19,4 Prozent erreichen.Luo sagte, dass die Cast-Mono-Module auf der Messe sehr beliebtgewesen seien und von den Besuchern sehr viel Aufmerksamkeit bekommenhaben. Das Unternehmen hat bereits viele Bestellungen voneuropäischen Kunden erhalten und es rechnet damit, dass in diesemJahr Module mit einer Gesamtkapazität von 1 GW verkauft werdenkönnen.Dabei sieht er den Anteil der diesjährigen Verkäufe desUnternehmens ins Ausland bei 80 Prozent liegen, was ein deutlicherAnstieg gegenüber 2018 wäre, als der Anteil bei 52 Prozent lag.Derzeit gibt es sowohl auf dem europäischen als auch auf demamerikanischen Markt eine steigende Nachfrage. Insbesondere inRegionen entlang der Route der "Neuen Seidenstraße" gibt es zurzeiteine erheblich gestiegene Nachfrage, die für ein jährliches Wachstumvon 40-50 Prozent sorgt.Luo sagte, dass GCL System plane, Mono-Module mit einerGesamtkapazität von 6,5 bis 7,0 GW zu produzieren, um der wachsendeNachfrage gerecht zu werden und womit die Mono-Module in diesem Jahrzum ersten Mal die Produktion von multikristallinen Modulenübersteigen werde. Weiter sagte er, dass das Unternehmen noch mehrAnstrengungen unternehmen werde, um die Leistung vonCast-Mono-Modulen zukünftig noch besser zu machen.