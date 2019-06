GCL System Integration unter den ersten Unternehmen, die mit dem LeTID-Test-Zertifikat vom TÜV Rheinland ausgezeichnet wurden

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 4. Juni, veröffentlichte derTÜV Rheinland offiziell den LeTID-Standard auf der SNEC-Ausstellungin Schanghai, wobei GCL System Integration (GCL SI) als einem derersten von fünf Unternehmen das LeTID-Zertifikat auf Grundlage von 2PfG 2689/04, eines internen Standards des TÜV Rheinland, verliehenwurde."Als einer der wenigen Hersteller von Solarzellen und -modulen,die Technologie zur Reduktion und Kontrolle von LeTID in derMassenproduktion einsetzen, ist das Zertifikat ein Zeugnis dafür,dass die von GCL SI hergestellten, gegossenen Monomodule über eineherausragende Anti-LeTID-Leistung verfügen", sagte Guo Qizhi,Geschäftsführer der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Modulevon GCL SI bei der Preisverleihungszeremonie.Vor der Veröffentlichung von 2 PfG 2689/04.19 gab es keineinternational anerkannten Testkriterien für LeTED. Der TÜV Rheinlandhat zwei Jahre lang Module mit verschiedenen technischen Roadmapsstudiert und getestet, den Ausfallmechanismus für LeTID festgelegtund seine weitgehend repräsentative interne Prüfnorm entwickelt. Diegegossenen Monomodule von GCL SI gehörten zu den weltweit ersten, dieaufgrund des niedrigen Sauerstoffgehalts in den Zellen und derhervorragenden LID- und LeTID-Leistung zertifiziert wurden.Laut dem aktuellsten Jahresbericht hat das Unternehmen stark indie Forschungs- und Entwicklungstechnologie investiert, was im Jahr2018 zu einigen Durchbrüchen führten, die u. a. die Bereichehocheffizienter gegossener Monozellen und bifacialer Zellen,N-Typ-TOPCon-Industrialisierung, MBB-Half-Cult-Zellmodule,hocheffiziente bifaciale Doppelglasmodule, hocheffizientegeschindelte Module und im intelligenten, automatisiertenHerstellungssystem betrafen.Das Unternehmen hat seine hocheffizienteMono-PERC-Zellentechnologie industrialisiert und konnte damit denindustriellen Einsatz der hocheffizienten Typ-P PERC-Zellen ausschwarzem Silikon mit geringer Degradation erreichen. Es wirderwartet, dass sich die Bestellungen für die hocheffizienteMono-Serie aus Massenproduktion im Jahr 2019 auf 1 GW belaufenwerden. Die Module und Lösungen von GCL SI haben 40 Länder undRegionen auf der ganzen Welt erreicht. Aufgrund derwissenschaftlichen und technologischen Innovation wird dasUnternehmen weiterhin internationale Kunden mit effizienten undverlässlichen Modulen sowie bestem Service versorgen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923624/GCL_System.jpgPressekontakt:Echo Zhang+86-512-6853-2912zhangning_nj@gclsi.coOriginal-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell