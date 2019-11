GCL System Integration und Powin Energy geben Joint Venture für Energiespeicherlösung bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

GCL System Integration und Powin Energy werden führendeVor-dem-Zähler-Energiespeicherlösungen nach Australien undSüdostasien bringenManila, Philippinen (ots/PRNewswire) - GCL System Integration (GCLSI) und Powin Energy (Powin) kündigten heute ein Joint Venture unterder Markenbezeichnung G-Powin Energy Solution an, um ihrenGeschäftsbereich für Energiespeicherung in der Asien-Pazifik-Regionauszubauen."GCL SI hat seit 2015 mehr als 18 GW Solarenergie weltweitbereitgestellt. Wir sind sehr froh, bei den erneuerbarenEnergieträgern großes Wachstum zu sehen, aber wir sind uns auch derHerausforderungen bewusst, die eine schwankende Energieeinspeisungfür den Netzbetrieb bilden kann", sagte Eric Luo, Vorstand von GCLSI. "Powin ist ein in den USA beheimateter, weltweit führenderKonstrukteur und Entwickler von Energiespeicherlösungen, der Projektemit über 200 MWh realisiert hat und eine globale Pipeline von mehrals 6 GWh unterhält, und wir sind stolz mit diesem Unternehmen zukooperieren. Mit dem neuen G-Powin JV beabsichtigen wir, anEnergiespeicherlösungen vor dem Zähler zur Netzunterstützungzusammenzuarbeiten, um eine bessere Einbindung zu ermöglichen und dieKapazität zu erhöhen. Wir freuen uns auf die Integration unsererKompetenzen, die sich hervorragend ergänzen, um noch größere Wertefür die Kunden zu schaffen", fügte Eric Luo hinzu.Während der Ausstellung ALL-Energy im letzten Monat in Melbournewurde das neue Produkt namens G-Powin Solution im Markt eingeführt.Es umfasst DC-Batteriegestelle, BMS, Containerisierung,DC-Sammlung/-Schutz, PCS-Integration und EMS. Das modulareBatteriesystem "Powin Stack" ist mit Powin Energys patentiertembp-OSTM - dem fortschrittlichsten Batterie-Managementsystem - von derZellebene bis hin zur Multi-Containerebene darauf ausgelegt, dieEnergie für Anwendungen sowohl vor dem Zähler als auch nach demZähler zu maximieren. "Im Gegensatz zu vielen Energiespeicherlösungenunserer Wettbewerber wurden unsere proprietären BMS- undEMS-Plattform, Batteriemodule und Batteriegestelle mit dem alleinigenFokus auf den Energiespeichermarkt und Anwendungen entwickelt undnicht mit einer Zweckentfremdung im Blick, die auf der Konstruktionvon Elektrofahrzeugen basiert", sagte Danny Lu, Senior Vice Presidentvon Powin.Laut Studien von IHS Markit werden in der Asien-Pazifik-Regionüber 21 GW netzgekoppelter Energiespeichersysteme hinzukommen, vondenen sich 68 % in Anlagen für Erzeugung, Übertragung und Verteilung(T&D) befinden werden."Das australische Netz unterliegt weiterhin Schwankungen mitstrikten Leistungsregelungen, die sich negativ auf den Gewinn derSystemeigentümer auswirken. Wir sind davon überzeugt, dass es derrichtige Zeitpunkt zum Eintritt auf den australischen Markt ist, umdurch den Einsatz der Lösung G-Powin BESS diese Schwankungen zubeheben.Gleichzeitig bringt uns diese Partnerschaft in eine gute Position,um die Energieversorgung in den benachbarten Regionen zuunterstützen. Beispielsweise wird das Ziel von Vietnam, sein Netzdurch die Einbindung von mehr erneuerbaren Energien zu stärken,effizientere Speicherlösungen erfordern", erklärte Hui Wu, VicePresident von GCL-SI Energiespeicherlösungen. "Auf ähnliche Weisewerden in Südkorea die Lithiumionen-Phosphat-Batterien derG-Powin-Systeme eine stabilere und sicherere Alternative zukonventionellen Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien bieten. Mit dempatentierten Batterie-Managementsystem von Powin zeigen wirunerschütterliches Vertrauen in unsere Fähigkeit, ein sicheres undkosteneffizientes Produkt zu liefern, das die individuellenBedürfnisse jedes Kunden in allen Winkeln der Region erfüllen kann",erläuterte Hui Wu.Informationen zu GCL-SIGCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock)(GCLSI) ist Teil der GCL Group, einem globalen Energiekonzern undChinas größtes nichtstaatliches Energieunternehmen mit Schwerpunktauf neuen Energien, sauberer Energie und damit verbundenenDienstleistungen. GCL System Integration ist derzeit auf dem gesamtenGlobus aktiv und verfügt über fünf Standorte für die Produktion vonSolarmodulen auf dem chinesischen Festland und einen Standort inVietnam mit einer Produktionskapazität von 6 GW und einerzusätzlichen Kapazität von 2 GW für die Fertigung hocheffizienterBatterien, was GCL zu einem Modulhersteller der Weltklasse macht.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gclsi.com/.Informationen zu Powin EnergyPowin Energy ist der Pionier eines kosteneffizienten, sicheren undskalierbaren Batterie-Energiespeichersystems, das speziell für dieAnforderungen der Versorgungsunternehmen, für kommerzielle undindustrielle Einsätze sowie für Mikronetz-Anwendungen konzipiertwurde. Powins BESS bietet darüber hinaus eine modulare Architekturund ein optimiertes Installationsverfahren, die eine effizienteSkalierung von einzelnen MWh bis auf die GWh-Größenordnungermöglichen. Das Fundament unserer branchenführenden Produkte ist einunübertroffenes Expertenteam aus der gesamten Energiebranche, dasfast drei Jahrzehnte Fachwissen in den BereichenLieferkettenmanagement und umfassende Kompetenz in derSoftwareentwicklung für Batterie-Management vorweisen kann. Fürweitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.powinenergy.com/.Erfahren Sie mehr unter https://www.smartenergy.org.au/news/media-release-gcl-and-powin-energy-announce-launch-energy-storage-solution-essFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1029978/GCL_System_Powin_Energy_joint_venture.jpgPressekontakt:Echo Zhang+86-512-6853-2912zhangning_nj@gclsi.comOriginal-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell