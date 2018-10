GCL-SI und Solarpro schließen Bündnis zum Bau eines der größten Solarprojekte Ungarns

Szazhalombatta, Ungarn (ots/PRNewswire) - GCL System IntegrationTechnology Co., Ltd. (GCL-SI), der weltweit führende Anbieter fürSolarlösungen aus einer Hand, hat erfolgreich 21 MW Poly-PERC-Modulefür die Errichtung des MET Dunai Solarparks, einer der größtenPhotovoltaik-Freiflächenanlagen in Ungarn, geliefert. Für dieUmgestaltung und den Bau der Anlage ist die Firma Solarpro Holding AD(Solarpro), eines der wichtigsten EPC-Unternehmen imPhotovoltaikbereich in den Regionen Zentral-Ost-Europa, MittlererOsten und Nordafrika, verantwortlich.Der sich über 40 Hektar erstreckende Solarpark in Szazhalombattain der Nähe von Budapest, der zum Teil auf dem Gelände des KraftwerksDunamenti steht, soll genug Energie für rund 9.000 Haushaltegenerieren. Er besteht aus zwei Teilprojekten mit einem spezifischenJahresertrag von 1.200 kWh/kWp und einer erwarteten Energieproduktionvon 25.546 MWh pro Jahr.Inhaber der Anlage ist die MET Group. Die MET Group ist einintegriertes europäisches Energieunternehmen mit Sitz in der Schweiz,das im Bereich Erdgas, Elektrizität und Öl tätig ist und sich auf denGroßhandel, Handel und Vertrieb von verschiedenen Rohstoffen sowieEnergieinfrastruktur und Industrieanlagen spezialisiert. Die METGroup ist in 15 europäischen Ländern vertreten, mit mehr als 1.700Festangestellten in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Italien,Litauen, Rumänien, Russland, Serbien, Spanien, Großbritannien, sowiein der Slowakei, Schweiz, Türkei und der Ukraine.Dass sich GCL SI an derartigen Projekten beteiligt, zeugt davon,dass das Unternehmen aktiv an der Weiterentwicklung derPhotovoltaikindustrie interessiert ist und diese durch dieBereitstellung von zuverlässigen, hochwertigen Produkten auf globalerEbene fördern will. "Wir werden auch weiterhin unsere Präsenz inEuropa ausweiten und uns bemühen, umweltfreundliche, erneuerbareEnergie für immer mehr Menschen verfügbar zu machen", sagt Luo Xin.Um die Qualität der Produkte sowie eine zeitnahe Zustellung unddie allgemeine Sicherheit zu gewährleisten, folgt GCL strengenIndustrie- und regionalen Standards.Informationen zu Solarpro Holding ADSolarpro Holding AD (Solarpro) (www.solarpro.bg) wurde im Jahr2007 gegründet und ist einer der führenden EPC-Anbieter imPhotovoltaikbereich im Raum Zentral-Ost-Europa, Mittlerer Osten undNordafrika. Zudem ist das Unternehmen im Bereich E-Mobilität tätigund für die Installation und Wartung von mehr als 120 Ladestationenfür Elektrofahrzeuge verantwortlich. Die Gruppe beschäftigt mehr als300 Mitarbeiter in 10 Ländern.Solarpro und seine Tochterunternehmen sind derzeit am Bau vonPhotovoltaik-Anlagen mit mehr als 120 Megawatt in Osteuropa, Ägypten,Jordanien und anderen Ländern beteiligt. Als einer der erfahrenstenAnbieter im Bereich O&M stellte das Unternehmen vor Kurzem einehochmoderne SCADA-Lösung mit einer leistungsstarken integriertenDatenanalysefunktion vor.Informationen zu GCL System Integration Technology Co., Ltd.GCL System Integration Technology Co., Ltd. bietet Solarlösungenaus einer Hand. Von Silizium bis zu Energieplattformen kombiniert dasUnternehmen die besten Mittel, um maßgeschneiderte Solarsysteme, EPC-und O&M-Dienste, sowie Finanzierungen für erneuerbare Energien, z. B.durch Kapital-Leasing, anbieten zu können. Das Unternehmenkonzentriert sich auf die Entwicklung, Bereitstellung und den Betriebgroßflächiger Solarprojekte und hat bereits Erfahrung in den USA,Puerto Rico, Lateinamerika sowie zahlreichen anderen internationalenMärkten gesammelt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/766846/GCL_SI_Tehag.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/766847/GCL_SI_Zagyter.jpgPressekontakt:Zhang Ning+86-512 6853 2729zhangning_nj@gclsi.comOriginal-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell