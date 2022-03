GCL SI liefert 71 MW-Solarmodule nach Brasilien

Suzhou, China, 25. März 2022 (ots/PRNewswire) -GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCL SI" oder „das Unternehmen") (Shenzhen:002506), ein führendes Photovoltaik (PV)-Unternehmen in China, wird in Zusammenarbeit mit Atlas Renewable Energy, einem globalen Erzeuger erneuerbarer Energien, ein Projekt mit dem Namen Casa Blanca in Bahia, Brasilien, starten, das nach Abschluss der Bauarbeiten voraussichtlich eine Gesamtkapazität von 250 MW haben wird. GCL SI wird für dieses Projekt Solarmodule mit einer Leistung von 71 MW liefern.Das Projekt Casa Blanca, das bis Ende dieses Jahres fertig gestellt werden soll, verwendet die 182 mm Bifacial-Module des Unternehmens. Das Projekt - eine Zusammenarbeit zwischen GCL SI und Atlas Renewable Energy - soll 630 Millionen kWh Strom pro Jahr erzeugen, genug, um 100.000 lokale Haushalte mit sauberer Energie zu versorgen.„Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Atlas fortzusetzen", sagte Lin He, General Manager von GCL SI America. „Seit 2018 haben wir gemeinsam große Solarkraftwerke in einer Reihe von Ländern gebaut, darunter Brasilien und Mexiko, und wir haben unsere Projekte erfolgreich an das lokale Stromnetz angeschlossen und dabei die Qualität, das Stromerzeugungsvolumen und die Rendite der Projekte sichergestellt."Um die strategische Entwicklung seines PV-Geschäfts voranzutreiben, wird GCL SI den Vertrieb seiner hocheffizienten Produkte weiter vorantreiben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung weiterer Systemanwendungen, mit denen das Unternehmen die Module für eine breitere Palette von Situationen einsetzen kann.In dem Bestreben, stabilere Dienstleistungen anzubieten, hat GCL SI auch Anstrengungen unternommen, um Qualitätsprodukte wie großformatige Module durch intelligente Fertigung anzubieten.Dennoch hat das Unternehmen einen soliden Plan, um seine Produktion zu steigern. çGCL SI setzt mit seiner Modulfabrik in Hefei, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Anhui, noch eins drauf. Phase 1 der Gigafabrik Hefei mit einer Kapazität von 5 GW wurde erfolgreich in Betrieb genommen. Bis zum Ende dieses Jahres wird die Produktionskapazität von GCL SI voraussichtlich 20 GW erreichen und damit ein kontinuierliches Angebot an Produkten unterstützen, um die wachsende weltweite Nachfrage nach den hocheffizienten Modulen des Unternehmens zu befriedigen.Informationen zu GCL SIGCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506.SZ) (GCL SI), ist Teil der GOLDEN CONCORD Gruppe (GCL). GCL SI bietet ein hochmodernes, integriertes Energiesystem aus einer Hand und hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit führende Solarenergieunternehmen zu werden.Pressekontakt:Echo Zhang,Marketing Manager,+86 0512 6853 2912,zhangning_nj@gclsi.comOriginal-Content von: GCLSI, übermittelt durch news aktuell