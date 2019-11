GCL-SI liefert 150 MW an Solarmodulen für größtes Solarprojekt in Europa

Extremadura, Spanien (ots/PRNewswire) - GCLSI, ein weltweitführender Anbieter von intelligenten und integrierten Energiesystemenaus einer Hand, wird im Dezember 72 Polykristallin-Produkte dreiverschiedener Leistungsklassen für das Projekt Nuñez de Balboaliefern.Nuñez de Balboa ist die erste industrielle Solaranlage in Europaund wird von Iberdrola gebaut. Die 1.000 Hektar große Megaanlage miteiner Kapazität von 500 MW ist derzeit das größte laufende Projekt inKontinentaleuropa.Im März 2019 erhielt GCLSI im Rahmen einer Ausschreibung denZuschlag als Lieferant von Solarmodulen mit einer Kapazität von 150MW für das Projekt Nuñez de Balboa.GCL-SI liefert Solarmodule für größtes Solarprojekt in EuropaDas Projekt Nuñez de Balboa soll 2020 den Betrieb aufnehmen und400 kV an das Umspannwerk Bienvenida liefern. Bei voller Auslastungsoll das Projekt 250.000 Menschen mit Energie versorgen und denKohlendioxidausstoß pro Jahr um 215.000 Tonnen reduzieren."Nuñez de Balboa ist ein wegweisendes Projekt, mit dem die RegionExtremadura, Spanien und die EU ein wichtiges Signal für dieEnergiewende senden", sagte Ignacio Galán, President von Iberdrola.Die spanische Regierung will bis 2030 mehr als 74 % ihresEnergiebedarfs aus erneuerbaren Quellen decken, was das globale Zielder EU von 32 % weit übertrifft. Als namhafter Hersteller vonPhotovoltaikprodukten für die Solarindustrie sieht es GCLSI als seineAufgabe, für seine Kunden hochwertige und zuverlässigePhotovoltaiklösungen aus einer Hand zu entwickeln und die Netzparitätzu beschleunigen, damit sich der Ökostrom flächendeckend durchsetzenkann.Informationen zu GCL SystemGCL System gehört zur GCL Group, ein globaler Energiekonzern undChinas größtes nichtstaatliches Energieunternehmen mit Schwerpunktauf neuen Energien, sauberer Energie und damit verbundenenDienstleistungen. GCL System Integration ist ein Modulhersteller derWeltklasse, der weltweit tätig ist und fünf Standorte für dieProduktion von Solarmodulen in Festlandchina und einen in Vietnam miteiner Produktionskapazität von 6 GW und zusätzlichen Kapazitäten von2 GW für die Fertigung hocheffizienter Batterien betreibt. WeitereInformationen finden Sie unter: https://www.gclsi.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1028500/GCL_SI.jpgPressekontakt:Echo Zhang+86-512-6853-2912zhangning_nj@gclsi.comOriginal-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell