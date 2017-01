GCL-SI investiert in Vietnam in die Produktion von 600 MW Solarzellen

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - GCL System Integration TechnologyCo., Ltd. (GCL-SI), eines der weltweit größtenSolarenergieunternehmen, gab unlängst eine Investition in Vina CellTechnology Co., Ltd., einen in Vietnam ansässigenSolarzellenproduzenten, im Tausch gegen bis zu 600 MWProduktionskapazität bekannt. Dieser bemerkenswerte Schritt vonGCL-SI stärkt den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens undpositioniert es noch besser für weitere Marktchancen in den USA undin Europa.Im Rahmen der Vereinbarung wird GCL-SI Produktionsausrüstung fürSolarzellen liefern und Vina stellt die Fabrik, unterstützendeEinrichtungen und ein erfahrenes Managementteam zur Verfügung. Gemäßden Bedingungen des Vertrages stellt Vina von seiner Jahreskapazitätvon 600 MW insgesamt 330 MW an GCL-SI zur Verfügung. Dies schließtdie exklusive Verwendung der PERC-Anlage (optimierte Verspiegelungder Solarzellenrückseite sowie die Passivierung der Oberfläche) ein,einer weiterentwickelten Technologie für standardmäßige AL-BSFSolarzellen. Zusätzlich hat GCL-SI ein Vorkaufsrecht für dieverbleibende Jahreskapazität von 270 MW, das GCL-SI mitentsprechender Voranmeldung ausüben kann. Es handelt sich daher umeine für GCL-SI maßgeschneiderter Outsourcing-Strategie, von der sichdas Unternehmen eine nennenswerte Stärkung seiner Lieferfähigkeit inseinen schnell expandierenden nationalen und internationalen Märktenerwartet.Shu Hua, President von GCL-SI, kommentierte: "Diese Investitionbietet GCL System nicht nur Kostenvorteile, sondern sie hilft uns,unsere Lieferkette durch das Einspeisen zusätzlicher Zellenproduktionin das System zu straffen. Besonders die PERC-Kapazität hilft bei derReduzierung des derzeitigen Mangels an hocheffizientenFotovoltaikmodulen im chinesischen Markt."Das Führungsteam des Unternehmens betrachtet diese Investition alseinen strategischen Schritt für den Eintritt in die Märkte der USAund Europas. Zhu Gongshan, Chairman von GCL, deutete im 2016 ChineseClean Energy Collaborative Forum [chinesisches Forum fürZusammenarbeit bei sauberer Energie] ähnliche Absichten an, indem erchinesische Solarenergieunternehmen ermutigte, "sichzusammenzuschließen und ins Ausland zu gehen, um in ausländischenMärkten eine bessere Position zu erzielen". Tatsächlich ist diesesJahr ein wertvoller Meilenstein in der globalen Expansion von GCLSystem, in dem es mit seinem E-KwBe Modell den australischen Markterfolgreich eroberte und eine Partnerschaft mit Enmax in Thailandvereinbarte.Über GCL-SIGCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506 ShenzhenStock) (GCL-SI) ist Teil der 1990 gegründeten GOLDEN CONCORD Group(GCL), eines internationalen Energieunternehmens, das auf dieProduktion sauberer und nachhaltiger Energie spezialisiert ist. Dieweltweiten Vermögenswerte betragen nahezu USD 16 Milliarden, dieUnternehmen lieferten 2015 weltweit gemeinsam mehr als 2 GW anModulen und stellen derzeit mehr als 30 % des in der Solarbrancheverwendeten Polysiliziums und der Wafer bereit.Pressekontakt:Joyce Gu+86-13812020516gubingxin@gclsi.comOriginal-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell