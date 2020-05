GCLSI das vierte Jahr in Folge auf der PVEL 2020 PV Module Reliability Scorecard als Top-Performer ausgezeichnet

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 28. Mai wurde GCL System Integration, ein weltweit führender Anbieter von Solarlösungen, das vierte Jahr in Folge auf der PVEL 2020 Module Reliability Scorecard als Top-Performer ausgezeichnet. Die Scorecard wurde während eines Webinars bekannt gegeben, das von PV-tech mitorganisiert wurde.Über 70% der führenden Modulhersteller und 90% der führenden Solarunternehmen hatten sich dafür entschieden, ihre Produkte bei PVEL testen zu lassen. Mit fast zehn Jahren Erfahrung und gesammelten Daten führt PVEL Tests durch, mit denen die Zuverlässigkeit der Solartechnologie aufgezeigt werden kann. Der unabhängige Zuverlässigkeitstest ermöglicht eine effiziente Auswahl von PV-Modulen und Anlagen für die Entwicklung und Finanzierung von Solarprojekten.Tristan Erion-Lorico, Leiter von PV Module Business (PVEL), meinte dazu: "Produkte von GCL SI haben zum vierten Mal in Folge die Anerkennung als Top-Performer im Bereich PV-Modul auf der PVEL PV Module Reliability Scorecard erreicht. Eine starke Leistung im beschleunigten Testverfahren von PVEL ist ein wichtiger Indikator für Zuverlässigkeit und Qualität. Deshalb beglückwünschen wir GCL SI zu diesen Ergebnissen."Eric Luo, Vorsitzender von GCL SI, sagte: "Dass wir zum vierten Mal die Rangliste anführen, ehrt uns. Wir sind stolz, dass wir für unsere Kreativität und Vision anerkannt werden, wodurch wir uns als bevorzugte Marke bei Kunden, Investoren und Banken hervorheben können. GCL wird weiterhin zuverlässige und hocheffiziente Solarprodukte auf der ganzen Welt anbieten."GCL SI verfügt derzeit über eine Modulproduktionskapazität von 8 GW. Mit Unterstützung durch Big Data, angekurbelt durch wissenschaftliche und technologische Innovation, wird das Unternehmen seine Dienstleistungen optimieren, um noch effizientere und zuverlässigere Module anzubieten.Informationen zu GCL-SIGCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock) (GCLSI) ist Teil der GCL Group, einem globalen Energiekonzern und Chinas größtes nichtstaatliches Energieunternehmen mit Schwerpunkt auf neuen Energien, sauberer Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. GCL System Integration ist derzeit auf dem gesamten Globus aktiv und verfügt über fünf Standorte für die Produktion von Solarmodulen auf dem chinesischen Festland und einen Standort in Vietnam mit einer Produktionskapazität von 8 GW und einer zusätzlichen Kapazität von 4,3 GW für die Fertigung hocheffizienter Batterien, was GCL zu einem Modulhersteller der Weltklasse macht. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gclsi.com/Pressekontakt:Echo Zhang +86-512-6853-2912zhangning_nj@gclsi.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121641/4609356OTS: GCL SystemOriginal-Content von: GCL System, übermittelt durch news aktuell