GCLSI 210 mm Großformatmodule erhalten IEC-Zertifizierung vom TÜV Rheinland

Suzhou, China (ots/PRNewswire) -GCL System Integration Technology Co., Ltd. ("GCLSI") (Shenzhen: 002506), ein führendes Photovoltaik-Unternehmen in China, gab bekannt, dass seine neue Generation von 210 mm monofacialen/bifacialen monokristallinen Modulen (60/66 Zellen) die IEC-Prüfung des TÜV Rheinland für Photovoltaik-Module bestanden hat und die Zertifikate IEC 61215 PV-Modul-Leistungsstandard und IEC 61730 PV-Modul-Sicherheitsstandard erhalten hat Die Zertifizierung bietet eine solide Grundlage für die globale Entwicklung von GCLSI und ist ein weiterer wichtiger Meilenstein nach dem Abschluss der Forschung und Entwicklung und der Massenproduktion des 182 mm-Serienmoduls im Juni dieses Jahres.Als Pionier in der Branche der erneuerbaren Energien hat sich GCLSI seit langem verpflichtet, weltweit Dienstleistungen und Produkte von höchster Qualität zu liefern, und sein Streben nach ständiger Verbesserung hat GCLSI zu einem der führenden Anbieter von Innovationen im Bereich der sauberen Energie gemacht. Die doppelte Zertifizierung durch die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) ist ein Beleg für die Kompetenz des Unternehmens bei der Entwicklung von PV-Modulen und -Komponenten mit branchenführender Leistung und Zuverlässigkeit sowie eine Anerkennung seiner Bemühungen, sich in die erste Reihe der globalen Unternehmen im Kampf gegen den Klimawandel einzureihen."Unsere neuen 210-mm-Solarmodule wurden in einer Reihe strenger Tests auf ihre hohe Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit geprüft, um sicherzustellen, dass ihre Leistung den höchsten internationalen Standards entspricht. Die Anerkennung durch den TÜV Rheinland, einen führenden internationalen technischen Dienstleister, beweist unsere solide Forschungs- und Entwicklungsleistung. Sie festigt unseren Ruf und gibt uns das Vertrauen, innovative Produkte zu entwickeln, die weltweit den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und die Entwicklung des neuen Energiesektors vorantreiben", sagte Shu Hua, Präsident von GCLSI.Unterstützt durch eine Reihe von hochmodernen Fertigungstechnologien, einschließlich zerstörungsfreiem Zuschnitt und High-Density-Packaging, rühmt sich das neueste Produktportfolio von GCLSI im Bereich der monofacialen/bifacialen monokristallinen 210-mm-Module einer niedrigen Degradationsrate, eines hohen Wirkungsgrads und einer außergewöhnlichen Zuverlässigkeit mit einer maximalen Leistung von 670 W. Es wurde entwickelt, um die Kosten pro kWh zu senken und verschiedene Herausforderungen bei der Solarstromerzeugung zu bewältigen.GCLSI hat auch die TÜV-Zertifizierung für seine neue Produktionsstätte für PV-Module in Hefei, China, erhalten. Die Fabrik mit einer Gesamtinvestition von 18 Mrd. RMB und einer geplanten Produktionskapazität von 60 GW pro Jahr wird in vier Phasen gebaut, wobei die Produktionslinie der ersten Phase bald in Betrieb gehen soll. Nach Abschluss des Projekts im Jahr 2023 wird GCLSI über die weltweit größte Produktionskapazität für Solarmodule verfügen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1679785/GCLSI_in_2021_INTERSOLAR_EUROPE.jpgPressekontakt:Echo ZhangMarketing Manager+86 512 6853 2912zhangning_nj@gclsi.comOriginal-Content von: GCLSI, übermittelt durch news aktuell