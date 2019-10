GCI Liberty: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Der GCI Liberty-Kurs wird am 02.10.2019, 13:50 Uhr mit 61.93 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir GCI Liberty einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob GCI Liberty jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der GCI Liberty-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 56,54 USD mit dem aktuellen Kurs (61,93 USD), ergibt sich eine Abweichung von +9,53 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 61,41 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,85 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für GCI Liberty ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für GCI Liberty in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für GCI Liberty haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. GCI Liberty bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die GCI Liberty-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu GCI Liberty vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (72,67 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 17,34 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 61,93 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält GCI Liberty eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.