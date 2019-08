GCF ruft Green Champions Awards ins Leben, um besondere Verdienste von Entwicklungsländern im Kampf gegen den Klimawandel zu würdigen

Weitere Suchergebnisse zu "EURO STOXX Auto & Parts":

Songdo, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der Green Climate Fund (GCF)präsentiert heute die GREEN GCF CHAMPIONS Awards, mit denenEntwicklungsländer für ihre erfolgreichen Bemühungen im Kampf gegenden Klimawandel ausgezeichnet werden.Mit den Preisen werden Personen und Organisationen geehrt, diesich in besonderer Weise für die Klimawende einsetzen. Mit den GCFGREEN CHAMPIONS Awards werden Initiativen gefördert, die beispielhaftfür ökologische, soziale und von der Wirtschaft initiierte Bemühungenim Kampf gegen den Klimawandel stehen.Javier Manzanares, stellvertretender Direktor des GCF, verkündetedie Preise im Rahmen der GCF Global Programming Conference (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2562240-1&h=3726116666&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2562240-1%26h%3D2416609996%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.greenclimate.fund%252Fmeetings%252F2019%252Fglobalprogramming%26a%3DGlobal%2BProgramming%2BConference&a=Global+Programming+Conference). "Wir wollen die Leistungen dieserKlima-Vorkämpfer anerkennen und ihre Arbeit herausstellen", sagteManzanares.PREISKATEGORIEN- Climate Youth ChampionJunge Menschen, die sich für die Klimawendeeinsetzen. Die Altersobergrenze liegt bei 25 Jahren.- Climate Gender ChampionEine Person, die sich erfolgreich für dieInklusion von Frauen beim Klimaschutz engagiert.- Climate Community ChampionEine Person oder Organisation, die beigemeinschaftlichen Klimaschutzmaßnahmen eine zentrale Rolle spielt.- Transformational Country ChampionEine Person oder Organisation ineinem Entwicklungsland, die im Rahmen eines nationalenGCF-Programms beachtliche Fortschritte erzielt, die GCF-Zieleeffektiv umgesetzt und Interessenvertreter bestmöglich beraten hat.- Climate EntrepreneurEine Person oder Organisation, die erfolgreichden privaten Sektor zur Finanzierung des Klimawandels in diePflicht nimmt.- Climate Lifetime Achievement ChampionEine Person, die sich alsVorkämpferIn für den Klimaschutz verdient gemacht hat.TEILNAHMEBEDINGUNGENTeilnahmeberechtigt sind Organisationen und Personen, die Projekteund Bereitschaftsmaßnahmen des GCF unterstützen. Nominiert werdenkann aber jede Person oder Organisation, die sich außerhalb vonGCF-Aktivitäten für beachtenswerte Klimamaßnahmen einsetzt.Nominierungen können ab dem 2. September aufhttps://www.greenclimate.fund abgegeben werden. Die Jury wird diefolgenden Auswahlkriterien anwenden: Potenzial für Paradigmenwechsel,Klimawirkung/Ergebnispotenzial, Innovation und Wissensaustausch.INFORMATIONEN ZU GCFDer Green Climate Fund (GCF) ist ein neuer globaler Fonds, deraufgelegt wurde, um die Anstrengungen von Entwicklungsländern imKampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. GCF hilftEntwicklungsländern dabei, ihre Treibhausgas-(THG-)Emissionen zubegrenzen oder zu reduzieren und sich an den Klimawandel anzupassen.Er strebt einen Paradigmenwechsel hin zu emissionsarmer undklimaneutraler Entwicklung an.Für weitere Informationen zu den Green Champions GCF Awards undGCF besuchen Sie https://www.greenclimate.fund oder folgen Sie unsauf Twitter (@GCF_News) und Instagram (@greenclimatefund).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/965830/The_Green_Climate_Fund_Deputy_Executive_Javier_Manzanares.jpgPressekontakt:Bilder/Videos: Omar Dimitrakis ? omar@dimitrakis.ecClaudia Santa Cruz ? claudia@santacruzpr.comOriginal-Content von: The Green Climate Fund, übermittelt durch news aktuell