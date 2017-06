GB-WAHL: Tusk gratuliert May - und macht Druck: 'Keine Zeit verlieren'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat der britischen Regierungschefin Theresa May zu ihrer "Wiederernennung zur Premierministerin" gratuliert.



In seinem Glückwunschschreiben drang Tusk am Freitag zugleich auf zügige Verhandlungen über den Austritt der Briten aus der EU. Wegen des Zeitrahmens, den der Artikel 50 des EU-Vertrags dafür vorsehe, gebe es "keine Zeit zu verlieren".

Der Ratspräsident warb für Verhandlungen, die zu einem "möglichst wenig trennenden Ergebnis für unsere Bürger, Unternehmen und Länder nach dem März 2019" führen. Dann endet die Frist für den Austritt, den die Briten vor knapp einem Jahr in einem Referendum beschlossen und im März 2017 offiziell in Brüssel erklärt hatten.

Vor seiner Gratulation hatte Tusk schon per Twitter vor einem Brexit ohne Verhandlungen gewarnt. Man müsse alles daran setzen, dass Verhandlungen zustandekommen, um nicht am Ende ohne Vereinbarung dazustehen, schrieb er. "Wir wissen nicht, wann die Brexit-Gespräche starten. Wir wissen, wann sie abgeschlossen sein müssen", erklärte der Ratspräsident./ff/DP/stk