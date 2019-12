GB-WAHL/Schottische Regierungschefin zur Wahl: Bitter für Großbritannien

LONDON (dpa-AFX) - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat sich besorgt über den prognostizierten Ausgang der Parlamentswahl in Großbritannien gezeigt.



Das Ergebnis sei "bitter" für das Land, schrieb sie am Donnerstagabend auf Twitter. Der Nachwahlbefragung zufolge haben die Konservativen von Premierminister Boris Johnson eine deutliche Mehrheit gewonnen. Johnson will das Land zum 31. Januar aus der EU führen. Gleichzeitig freute sich Sturgeon über das starke Abschneiden ihrer Schottischen Nationalpartei SNP. Nach den Prognosen gewann die SNP 55 der 59 Wahlkreise in Schottland. Sturgeon dürfte das als Mandat für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum für den Landesteil deuten./cmy/DP/zb