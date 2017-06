GB-WAHL: May will Queen um Erlaubnis für Regierungsbildung bitten

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May will noch am Freitag bei Königin Elizabeth II.



um die Erlaubnis für eine Regierungsbildung bitten. Das teilte ein Regierungssprecher am Mittag mit. Sie strebe eine konservative Minderheitsregierung mit Duldung der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) an, hieß es in britischen Medien.