GB-WAHL/May: Werden Regierung mit Unterstützung der DUP bilden

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May will eine Regierung mit Unterstützung der nordirisch-unionistischen DUP (Democratic Unionist Party) bilden.



Nur die Konservativen und die DUP hätten die Fähigkeit und den Auftrag, dem Land dringend notwendige Stabilität zu geben, sagte May. Die Tories unter May hatten bei der Parlamentswahl am Donnerstag eine absolute Mehrheit verfehlt und sind nun auf die Unterstützung der DUP-Abgeordneten angewiesen.

"Wir werden weiterhin mit unseren Freunden und Partnern, besonders in der DUP, zusammenarbeiten", sagte May bei einer Ansprache vor dem Regierungsitz Downing Street am Freitag. Zuvor hatte sie bei einem Besuch im Buckingham-Palast die formelle Erlaubnis zur Regierungsbildung bei Queen Elizabeth II. eingeholt./gma/DP/fbr