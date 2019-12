GB-WAHL: Kreml hofft nach Johnson-Wahlsieg auf bessere Beziehungen

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hofft nach dem Wahlsieg des britischen Premiers Boris Johnson auf bessere Beziehungen zwischen Moskau und London.



Diese Hoffnung bestehe nach jeder Wahl in einem Land, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Er gehe davon aus, dass die gewählten politischen Kräfte sich darauf konzentrierten, "gute Beziehungen zu unserem Land aufzubauen". "Ich weiß aber nicht, wie relevant solche Erwartungen für die Konservativen sind", sagte Peskow.

Johnsons Partei hat die Wahl in Großbritannien klar gewonnen und kann nun den für den 31. Januar geplanten Brexit durchziehen.

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind angespannt. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julia im März 2018 mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten chemischen Kampfstoff Nowitschok. Russland weist jede Verantwortung in diesem Fall von sich./cht/DP/eas